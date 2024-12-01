最強冠軍出爐！ 全台Top10 連鎖日式燒肉吃到飽 年底尾牙聚餐、犒賞自己的最佳選擇

燒肉吃到飽 讓味蕾狂歡的滿足盛宴

看著香噴噴的肉片在烤網上滋滋作響，光是聞到那撲鼻的燒烤香氣，就讓人忍不住食指大動。年底到了，快來飽餐一頓犒賞自己吧！無論是與朋友相約慶祝、公司尾牙聚餐都很適合，大家圍著烤爐聊聊近況，氣氛熱鬧又歡樂，享受美食同時拉近彼此距離。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網路討論度最高的「全台十大連鎖日式燒肉吃到飽餐廳」，各位大食量饕客與無肉不歡的肉食派，趕快將這篇文章手刀收藏！

身為高CP值的代表，日式燒肉吃到飽最大的亮點就是「無限放題」的滿足感！平常看見高級牛肉、厚切牛舌的價格可能會讓人猶豫，想大口開吃又怕錢包不堪負荷。但在吃到飽餐廳裡，只要同樣價格就可以無限享用，從和牛、安格斯牛、松阪豬到海鮮、蔬菜，甚至是自助式沙拉吧、水果、冰淇淋，通通都能大快朵頤，還會提供各式沾醬讓你隨心搭配，根本就是味蕾跟荷包的雙贏！

No.1 肉次方燒肉放題

王品肉次方 提供

王品肉次方 提供

追肉人的天堂來了！「肉次方燒肉放題」是知名品牌王品旗下的燒肉吃到飽代表作，目前在全台擁有7家分店，被譽為肉食愛好者的聖地！這裡的特色不僅是吃到飽，店內主打 100%原塊肉，招牌首推『專人桌邊現切牛排』的高規格享受。依價位提供雙牛排現切選擇：超大肋眼牛排與頂級和牛嫩肩牛排。11月底再推全新菜單，必吃現切肋眼牛排帶來『獨家雙口味新吃法』，包含經典海塩及香蒜奶油雙重享受！還有日泰異國風味新菜色，無論你想大口吃肉還是豪邁暢點，這裡都能滿足你的所有想像，讓你一次吃到過癮。

肉次方燒肉放題以「最低$598起燒肉吃到飽」的超高CP值，吸引了無數饕客爭相到訪，盡情享受肉肉盛宴！副餐有石鍋拌飯、泡菜部隊鍋等，大型自助吧提供日式洋蔥牛丼、豚骨雞湯、各式開胃小菜、新鮮烤物蔬菜，還有飲料與聖代吃到飽，絕對讓你肚子空著來、滿著走。

網友實際推薦表示，「愛吃牛肉的人，來到肉次方可以無限吃現切肋眼牛排超賺」、「牛舌根橫膈膜吃到飽有夠爽，不吃爆對不起自己」、「醬料選擇多、肉品選擇也多，最喜歡白蝦，加芥末椒鹽超好吃的」、「服務態度超級好，換烤網超快而且所有食材很新鮮」、「超推現切原塊肋眼牛排，豬肉也不遜色，肉質整體來說CP值很高」。

No.2 田季發爺

2006年創立的「田季發爺」因獨門烤物秘訣和創新料理迅速爆紅，2017年全新經營團隊接手，升級品牌質感，2018年大手筆打造「魔法學院」、「夢遊仙境」、「侏儸紀時代」等主題裝置風格，讓饕客們秒入電影情境，不僅體驗美食，還能邊吃邊拍照，創作屬於自己的打卡回憶。

用餐環境氛圍滿分，火烤兩吃菜單更是一絕，最低$599就有76種品項任點，哈根達斯和酷聖石冰淇淋無限享用。適逢品牌18週年慶，推出超萌「小小兵滿額好禮」，活動期間單筆消費滿額送折疊手拉車、折疊手拿傘、飲料提袋、徽章等可愛禮品，食客大讚：「我愛上這家燒肉店，應該會常來而且還有小小兵」、「內用小確幸，店員幫忙烤肉，用餐體驗很棒」，想大啖燒肉又帶超可愛周邊回家，趕快揪朋友來一場嗑肉大作戰吧！

No.3 牛角日本燒肉專門店

牛角燒肉，是Reins International於1996年東京創立的燒肉品牌，以美味平價的燒肉吃到飽風靡全球，10月24日推出「歡樂方案」新菜單，包含白、黑龍牛腹肉、牛上肩胛肉、豬橫膈膜等，加碼提供美味焦香烤飯糰。升級版「牛角方案」加入牛舌吃到飽，細品超嫩口感；「極上方案」則帶來牛小排、澳洲和牛、北海道干貝奶油燒。別錯過多款新奇菜色與甜點，柚子鹽雞白湯拉麵、麻辣擔擔拉麵、大阪章魚燒、爆起司炸薯條、黑糖地瓜佐香草冰淇淋等，美食內容豪華豐富！

牛角燒肉南港車站店6月份爆發食安爭議，有民眾反映喝飲料喝到蟑螂，店員稱願打8折招待，官方聲明道歉坦言應對失當，將全額退款給消費者，並休店一天半清消，掀起一波網路討論高峰。

No.4 HOME燒肉

翻攝FB／Home燒肉

喜歡燒肉又熱衷找高cp值美食的你，快來試試台中人氣「HOME燒肉」，不分時段最低只要$599，就能享受日式火烤兩吃還有Häagen-Dazs吃到飽，隱藏版烤麻糬也一定要收入必吃清單！最頂級的$989套餐超過80種新鮮食材無限供應。像手臂那麼長的魷魚、日本大生蠔，還有和牛、牛舌、伊比利豬、豬肋眼，提供秋刀魚、蛋蛋魚代烤服務，就算是燒烤手殘黨也不用害怕。有網友提到「肉質都還不錯，最推豬五花跟泡菜豬」、「蘸料很多種，一種烤肉十種口味，吃得很過癮」、「種類豐富，可是有限時點餐，每次只能點6款，上限2份，下次加點是五分鐘後」。

不僅美食誘人，「HOME燒肉」日式裝潢和寬敞空間令人放鬆，身為寵物友善餐廳，店家貼心提供免費水煮雞胸肉，讓寶貝也能一起享用大餐。小提醒，加入「HOME燒肉」會員集點，滿$600集一點，週二消費滿$1500點數雙倍送，壽星生日還有半價優惠。

No.5 熊一頂級燒肉

燒肉迷注意！馬辣集團旗下燒肉吃到飽品牌「熊一頂級燒肉」，10月有2間全新分店進駐捷運公館站、開設西門二店，現已試營運。菜單從豬肉、雞肉、野菜到冷熱飲料，還有哈根達斯冰淇淋，選擇多到讓人眼花撩亂！

「熊一頂級燒肉」自2001年創立於台北西門町，以平價精緻、多樣選擇聞名燒肉界，最低吃到飽基礎套餐$598提供16種燒烤肉類，只要再加100元，就能升級享受頂級牛肉和海鮮，像是原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛，以及鮮甜海蝦和椒鹽帆立貝，口口都讓人回味。如果放飛自我，選擇$998橫綱方案，那更是肉食控的最高境界，頂級原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗應有盡有，還有豪烤大海虎蝦與北海道奶油干貝，讓你飽到不行。

No.6 石頭日式炭火燒肉

翻攝FB／石頭日式炭火燒肉

分店遍布全台北、中、南的石頭日式炭火燒肉，提供平價美味的吃到飽，燒肉、火鍋、壽司、手卷、揚物等美食一字排開任君挑選，隨時換口味不易吃膩。官網上更提供包含牛肉、牛五花、薄片肉片、黑胡椒牛肉、沙朗、雞肉等各式肉類燒烤技巧，還有怎麼判斷干貝熟度、生魚片是否新鮮、如何挑選花枝的小知識，可見店家的用心。

石頭日式炭火燒肉擁有寬敞舒適的用餐環境，是許多公司尾牙聚餐的好選擇，有常客留言推薦「從20歲吃到現在30多歲，吃的是一種情懷、是一種同事樂，環境、服務真的都維持的很好，熱情親切」、「超讚！朋友推薦的吃到飽餐廳，在台中第一次吃到，一千初的吃到飽真的很划算，該有的都有，品質也不賴，服務也很棒」、「第一次來這嚐鮮，吃到飽竟然還有我愛吃的鮭魚生魚片，真的點好點滿」。

No.7 燒肉眾精緻炭火燒肉

高CP值的享受、道地的日式氛圍，吃過「燒肉眾」之後，你將愛上炭火香氣與日式燒肉文化！「元創國際餐飲」品牌創辦人深耕燒肉超過十年，2010年走訪日本東京、大阪、京都等地，親自取材十家經典燒肉名店，將日式燒肉的精髓帶回台灣，於2011年正式開設燒肉眾板橋文化總店。

燒肉眾以傳統炭火燒烤為主打，包括軟嫩的美國安格斯黑牛、入口即化的Prime無骨牛小排，以及滿口鮮甜的波士頓龍蝦與伊比利豬，搭配創辦人自己研發的水果味噌與水果燒肉沾醬，用大量新鮮水果熬煮，層次豐富，讓人越吃越涮嘴，每一口都讚嘆不已。網友評論表示：「初體驗，不敢點最貴的套餐，沒想到海鮮食材超級驚艷，點蝦子類還會很貼心的去殼」、「服務親切，餐點豐富，還協助剝蝦，一定來嚐嚐很厲害的松葉蟹味增湯」、「我們是吃貨，本來帶著吃不飽的心態去的，但這次真的吃到好撐呀」。

No.8 Oh！Yaki精緻炭火燒肉

翻攝FB／Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-新竹店

Oh！Yaki精緻炭火燒肉菜單不分平假日午晚餐，有$599、$699、$899三種價位選擇，能盡享海陸燒肉無限享用！強調肉品原肉現切，衛生又安心，其中高人氣的菜色有16盎司安格斯嫩肩牛排，肉質軟嫩美味，入口讓人感受到滿滿的幸福感；超大戰斧豬排厚實多汁，肉香撲鼻、口感彈牙，盡情吃到滿足為止。

其他食材也值得一起享用，像是剝皮辣椒豬肉捲，油脂香氣逼人，微辣回甘滋味與豬肉甜味在口腔中融合，風味絕佳；古早味鹹豬肉、韓式厚切豬五花怎麼配都好吃，包上生菜清爽不膩，愛吃豬肉的朋友絕對開心到尖叫！冰淇淋選用泰國明果和日本北海道Niseko雙品牌，適合和日式麻糬一起當收尾甜點，讓你飽餐後口齒留香。

No.9 胖肚肚燒肉

在雙北及基隆有多家分店的胖肚肚燒肉，無論選便宜方案或高價方案，牛肉種類和海鮮都讓你大滿足，特別是899元方案能享用澳洲和牛、生蠔、天使紅蝦和牛舌。有部落客提到，可用Klook買優惠餐券，比現場加服務費還便宜，隨買隨用很方便。

胖肚肚燒肉採QR Code點餐，每次限點八份，送出後等10分鐘才能續點，上菜快速。店內自助吧提供泡菜、柚子蘿蔔等小菜，搭配燒肉絕配又解膩，滷肉飯和明治冰淇淋是必吃的經典美味。店員服務貼心，看到空盤與烤網髒了會立馬更換，若有不會烤的食材也可請他們隨時救場。網友評價，「有一款偏辣的低脂牛最得我心，烤的乾乾的，吃起來香又好吃」、「服務人員很熱情會協助剝蝦和一直換烤網」、「剛開始自己烤，很容易烤焦，服務人員很熱心，會來關心，最後還幫我們烤」。

No.10 夯下去新潮和牛燒肉

翻攝FB／夯下去和牛燒肉放題 粉絲俱樂部

馬辣餐飲集團旗下的燒肉吃到飽「夯下去新潮和牛燒肉」，高人氣不用多說，光看用餐人潮就知道，想吃的話必須提早訂位，網友推薦「海鮮新鮮，牛肉品項也不錯蛤蜊湯也不錯唷，很清甜」、「和牛松露鍋巴飯真的超好吃」。

和牛五吃、頂級伊比利豬、北海道干貝無限點，還有生菜沙拉、燒烤青菜、漬物、溫泉蛋、黑牛咖哩、壽喜燒牛肉丼等，超過50種食材、豐富自助吧通通吃到飽。老饕們別忘了到燒肉醬料區逛逛，有特別的蘋果燒肉醬、味噌燒肉醬、蒜泥、檸檬汁、蔥鹽等，可自由搭配出獨特滋味，飯後還有12種哈根達斯和莫凡彼冰淇淋，保證讓你吃得豐富又過癮。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月06日至2024年11月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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