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爆紅動畫「膽大黨」快閃咖啡廳首登台灣！創意餐點與周邊搶先體驗，滿額再送限量L資料夾

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／FANFANS CAFÉ提供
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超人氣動畫《膽大黨》首度與FANFANS CAFÉ合作，快閃主題咖啡廳將於2024年11月28日起在台北西門店及台中一中店限時登場。本次活動以台灣限定全新立繪為最大亮點，這些由日方特別繪製的角色形象尚未於日本曝光，粉絲們可率先欣賞並收藏相關周邊商品，如壓克力鑰匙圈（NT$250）、防水貼紙（NT$150）、盲抽徽章（NT$200）等，全新風格備受期待。

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主題咖啡廳推出多款創意餐點，靈感源自動畫角色。主餐價格介於NT$320至NT$380，包括小桃的「幽靈咖喱飯」、厄卡倫的「幽浮漢堡」等；甜點價格則為NT$180至NT$250，如高速婆婆的「檸檬起司球」、星子的「芒果聖代」。飲品則定價在NT$150至NT$180，包括小桃的「哈蜜瓜蘇打」、星子的「芒果四季春奶蓋」等。消費任一飲品還可獲得角色吸管套與隨機杯墊（共16款，恕不挑選）。此外，預約用餐即可獲得限定角色書籤，成為粉絲必收藏的小物。

圖／FANFANS CAFÉ提供
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現場設置1:1角色立牌及場景窗貼，讓粉絲打卡拍照的同時身臨其境。台中店重現經典電車場景，台北店則打造校園教室情景，角色更換上專屬服裝迎接粉絲到訪。此外，單筆消費滿NT$999還能獲得限定角色L夾，數量有限送完為止。

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活動將持續至2025年1月中，建議粉絲提前預約規劃行程，親臨感受《膽大黨》的奇幻魅力與特色美食，為年末增添不一樣的動漫回憶！

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膽大黨 X FANFANS CAFÉ 活動資訊

西門店

活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間｜2024.11.28-2025.01.14

營業時間｜11:00 - 20:30

一中店

活動地點｜台中市北區太平路22號2樓

活動期間｜2024.11.29-2025.01.15

營業時間｜11:00 - 20:30

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