台北艾麗「吃耶誕大餐送熱紅酒」！再做公益捐款導盲犬做愛心

爽吃耶誕大餐！「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」為迎接耶誕佳節，特別推出「艾雪星夜」耶誕晚餐及慈善捐款活動。12月20日至25日，LA FARFALLA義式餐廳推出半自助式聖誕饗宴，每位2,680元+10%，包含牛肉或海鮮主菜，搭配無限沙拉吧，並贈送一杯德國聖誕飲品「香料熱紅酒」。賓客更可優惠價999元+10%加購原價1,500元的限量耶誕氣泡酒，感受節慶微醺氛圍。12月24日與25日晚間，聖誕老人還將驚喜現身，傳遞溫馨祝福。

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

主菜部分特別設計雙重美味選擇，肉類愛好者可選「美國牛小排與澳洲牛頰雙重奏」，以低溫舒肥及慢燉工藝打造極致口感；海鮮控則不可錯過「香煎海鱸魚菲力」，搭配奶油檸檬醬及鮮鹹魚子等豐富配料。此外，自助沙拉吧提供多款地中海風味前菜，如草蝦海鮮沙拉、章魚番紅花馬鈴薯沙拉及炙煎美國牛肉薄片等，令人垂涎欲滴。甜點則帶來充滿節日氣氛的佳作，包括「咖啡樹幹蛋糕」、「聖誕巧克力蛋糕」及「覆盆莓果塔」，為饗宴畫下甜美句點。

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供

同時，台北艾麗酒店延續多年慈善傳統，攜手台灣導盲犬協會舉辦「讓愛發光．綻放希望」活動。12月1日至31日，飯店內設有慈善捐款箱，並推出「百元樂捐」計畫，捐款100元以上即可獲得導盲犬玩偶磁鐵。透過賓客與員工的共同支持，為導盲犬的培訓與視障者的生活提供更多資源，讓公益力量傳遞溫暖。詳情請洽台北艾麗酒店 (02)6631-8060 或官網查詢，邀讀者共溫馨聖誕並傳遞愛的力量！