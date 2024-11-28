還有機會買到！ 陳耀訓「紅土蛋黃酥」11/29中午12點半 「限1條件」再度開放訂購
再把鬧鐘設起來囉！ 陳耀訓2025農曆新年紅土蛋黃酥於本月19日開放預購，今(28日)業者罕見宣布，整理因故未完成的訂單，將重新釋出，預計於11/29的中午12:30分，再度開放預購！
陳耀訓春節檔期蛋黃酥於19日開放預購，官方在當天12點58分宣布售完，而今日業者再度公告，「由於整理紅土蛋黃酥訂單，一些因故付款失敗的未成立訂單，我們決定將這些數量釋出，請把握本週五中午十二點半於拓元售票系統訂購。」但也特別加註「僅限該檔期尚未購買消費者。」
陳耀訓・麵包埠蛋黃酥為了讓人人有機會搶購紅土蛋黃酥，自2021年起採用「拓元售票系統」販售，不過2025春節檔期可能受到漲價消息影響，未見到過往秒殺的盛況，而官方也於今日罕見釋出再開放訂購消息，還沒買到的民眾動作要快！
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