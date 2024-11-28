快訊

高雄梓官2死命案 同居女友中刀喪命...男友也身亡

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

還有機會買到！ 陳耀訓「紅土蛋黃酥」11/29中午12點半 「限1條件」再度開放訂購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝陳耀訓麵包埠臉書
圖／翻攝陳耀訓麵包埠臉書

再把鬧鐘設起來囉！ 陳耀訓2025農曆新年紅土蛋黃酥於本月19日開放預購，今(28日)業者罕見宣布，整理因故未完成的訂單，將重新釋出，預計於11/29的中午12:30分，再度開放預購！

陳耀訓春節檔期蛋黃酥於19日開放預購，官方在當天12點58分宣布售完，而今日業者再度公告，「由於整理紅土蛋黃酥訂單，一些因故付款失敗的未成立訂單，我們決定將這些數量釋出，請把握本週五中午十二點半於拓元售票系統訂購。」但也特別加註「僅限該檔期尚未購買消費者。」

圖／翻攝陳耀訓麵包埠臉書
圖／翻攝陳耀訓麵包埠臉書

陳耀訓・麵包埠蛋黃酥為了讓人人有機會搶購紅土蛋黃酥，自2021年起採用「拓元售票系統」販售，不過2025春節檔期可能受到漲價消息影響，未見到過往秒殺的盛況，而官方也於今日罕見釋出再開放訂購消息，還沒買到的民眾動作要快！

編輯推薦

春節 蛋黃酥

相關新聞

還有機會買到！ 陳耀訓「紅土蛋黃酥」11/29中午12點半 「限1條件」再度開放訂購

還有機會買到！ 陳耀訓「紅土蛋黃酥」11/29中午12點半 「限1條件」再度開放訂購

「林口亞昕福朋喜來登酒店」推精緻年菜與年節禮盒！早鳥9折優惠快把握

隨著農曆新年將至，林口亞昕福朋喜來登酒店「聚味軒」中餐廳推出「昕喜豐年」外帶年菜組合，專為小家庭量身打造六人份精緻菜餚。前菜「聚味福臨巧鮮拚」集合花雕醉蝦、蜜桃燻鴨等五道冷盤，開胃爽口；主菜包括「金蒜大蝦炆伊麵」鮮香彈牙、「醇香花雕燒蹄肘」鹹甜入味，以及清香濃郁的「荷香糯米走地雞」。壓軸甜點「豐收年年步步糕」更寓意新年步步高升。

全家霜淇淋12月掀南北大戰！北部芋頭加芭樂挑戰味蕾 南部茶口味濃郁回歸

全家Fami!ce霜淇淋12月為民眾送上大驚喜，一次將今年度熱銷的4款口味「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香...

獨／才開幕9個月！連鎖餐廳「薄多義」新莊幸福店熄燈

想吃義大利麵別跑錯！人氣連鎖西式餐廳「薄多義」，近期傳出旗下的「薄多義幸福店」已於11月25日悄悄結束營業，從開幕到熄燈...

壽司郎×法朋聯名「老奶奶檸檬蛋糕」！帝王蟹也上桌

冬季到來，壽司郎自即日起至12月8日期間，限時推出「北國旬味」菜單，包括有北海道產帝王蟹海苔包、鰹魚腹、北海道產鮭魚卵等...

吃和牛配101煙火！馬辣「跨年方案」開搶 限量252席

每年都會針對跨年檔期推出限定場次的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義A19店」，即將再度推出「2025跨年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。