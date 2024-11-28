金色三麥旗下「電子酒精交易所」連動台股 大漲、下跌皆五折

金色三麥（7757）旗下SPORTS NATION運動餐廳啟動虛實結合，攜手CMoney旗下台灣最大投資理財社群「股市爆料同學會」，以股市投資為研發概念，推出「紅盤小菜雞」、「割韭菜鮮沙拉」、「牛市勝宴烤肩排」以及聯名調酒，12月1日至12月31日，四款聯名餐酒於SPORTS NATION運動餐廳限時開賣。

此外，12月1日起每個股市交易日，「電子酒精交易所」與台股即時連動，「智慧自助取酒牆」20款飲品由當日收盤行情決定HAPPY HOURS折扣深度，SPORTS NATION運動餐廳把財經快訊變成天天開獎的趣味互動。

SPORTS NATION運動餐廳以「電子酒精交易所」全新營運模式打造出前所未有的飲酒體驗，社群討論熱度持續延燒。近日再推出新創意，SPORTS NATION運動餐廳與CMoney旗下全台最大投資理財社群「股市爆料同學會」攜手合作，將股市投資概念轉化為美味料理，激盪出精彩的創意火花。

「紅盤小菜雞」以紅通通、熱辣辣的韓式炸雞搭配香菜，致敬股市「菜雞」的熱血冒險精神。「割韭菜鮮沙拉」將韭菜鯷魚醬搭配爽脆蘿蔓與雞胸肉，無論市場怎麼震盪，此刻味蕾最富足。「牛市勝宴烤肩排」以煎烤牛肩肉配柿子莎莎醬、巴薩米克醋、芝麻葉，好吃指數就像牛市一路長紅。

SPORTS NATION運動餐廳將「股市交易所」與「智慧自助取酒牆」功能整合，率先打造出全球首座電子酒精自助交易所，每款飲品的交易頻率、交易量即時帶動價格起伏，顛覆傳統商業模式。延續品牌創意，SPORTS NATION運動餐廳推出全新企劃，將金融市場的刺激感帶入電子酒精交易所，由當日股市收盤的波動幅度，決定智慧自助取酒牆的HAPPY HOURS折扣深度。

12月1日起，每個股市交易日的13：30～17：00，電子酒精交易所與台股收盤行情即時連動，只要當天大盤收紅，100點內全面9折，101至200點全面7折，201點以上享5折優惠。反之，假如當日大盤指數下跌，無論跌幅深淺，電子酒精交易所全面5折。