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「林口亞昕福朋喜來登酒店」推精緻年菜與年節禮盒！早鳥9折優惠快把握

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

隨著農曆新年將至，林口亞昕福朋喜來登酒店「聚味軒」中餐廳推出「昕喜豐年」外帶年菜組合，專為小家庭量身打造六人份精緻菜餚。前菜「聚味福臨巧鮮拚」集合花雕醉蝦、蜜桃燻鴨等五道冷盤，開胃爽口；主菜包括「金蒜大蝦炆伊麵」鮮香彈牙、「醇香花雕燒蹄肘」鹹甜入味，以及清香濃郁的「荷香糯米走地雞」。壓軸甜點「豐收年年步步糕」更寓意新年步步高升。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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重頭菜「淮揚珍饈聚寶盆」（佛跳牆）集合干貝、鮑魚等頂級食材，湯頭濃郁，是團圓宴上的招牌佳餚。「昕喜豐年」年菜組合每套售價NT$8,899元，單售佛跳牆每甕NT$2,980元，即日起至2025年1月19日接受預訂，需於取貨前三天預訂。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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另一亮點為「昕福如意」年節禮盒，將創新拌醬結合麵線，成為送禮首選。禮盒內含「烏金XO醬」與「黑豆麻油薑泥」，分別以頂級烏魚子、干貝絲及老薑、黑麻油等製成，風味多層次且適合多種料理。搭配象徵喜氣的「見麵禮麵線」，禮盒設計高雅，寓意豐收吉祥，每盒售價NT$1,080元，於12月25日前完成預購享九折優惠。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供
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林口亞昕福朋喜來登酒店以用心料理呈現年節幸福，無論年菜或伴手禮，都讓您輕鬆傳遞美味與祝福，詳情請洽02-7727-6993。

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