麥味登不想輸！ 全台開賣「全新鬆餅堡系列」 APP限定3套餐 甚至還有夾薯餅這款
不想輸給麥當勞！ 麥味登即起開賣全新「鬆餅堡」系列，一口氣推出三種口味，還有APP限定套餐組合可選擇，令人想嚐鮮看看的早午餐，快來追一波！
知名連鎖餐廳「麥味登Cafe&Brunch」於11/25響應中華隊世界棒球奪冠，悄悄推出「就一起吃鬆餅堡」慶祝活動，於APP放送給會員限定的1000顆「薯餅起司蛋鬆餅堡」，引起Threads脆友搶先開吃，普遍受到好評迴響，活動開跑不到一天，兌換券即搶售一空，也為新品「鬆餅堡系列」打了頭陣，接下來全台皆有機會能吃到這一款厚實又美味的超值組合鬆餅堡。
麥味登宣布即日起至12/31止，全台麥味登門市都可以買的到「鬆餅堡系列」，有薯餅起司蛋鬆餅堡75元、雞肉起司蛋鬆餅堡85元、牛肉起司蛋鬆餅堡90元，每一款都有三片厚實的圓鬆餅，內層分別夾入起司、蛋，還有搭配的主角「薯餅、超厚雞肉、超厚牛肉」3種選擇，並且於APP上架限定組合優惠，每一款鬆餅堡再加10元，即多一杯中杯的錫蘭紅茶，早午餐就選它了。
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