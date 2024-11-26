賀中華隊奪冠「Buffet餐廳+鍋物美食」懶人包！ Buffet餐廳買一送一、4人同行1人免費、鍋物送肉盤、壽司郎台日友好優惠

迎接中華隊在12強賽事冠亞軍戰中完封日本的好消息，udn聯合新聞網特地為大家整理了棒球奪冠「4大超商限時優惠、速食美食優惠、百貨美食買一送一、手搖飲＋咖啡優惠」，接下來還有「Buffet餐廳+鍋物美食」等餐廳好康整理包，統統收藏一起追！

●寒舍集團：即起至11/29，台北喜來登十二廚、台北寒舍艾美探索廚房自助餐廳下午茶特價917元，礁溪寒沐MU TABLE自助餐廳晚餐917元。

圖／翻攝台北寒舍艾美酒店粉專

●台北六福萬怡酒店：即起至11/29，期間訂位敘日餐廳並現場喊出應援口號「台灣No.1」，即享每位成人917元餐飲優惠與免一成服務費！

台北六福萬怡敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團

●台北士林萬麗酒店：即起至11/28，午餐沙拉吧買一送一，需先線上訂位與支付全額餐費。

●茹曦酒店：即起至11/28，「Sunny Buffet」4人同行1人免費。

●JR東日本大飯店台北：推出11/30至12/29期間，Brilliant鉑麗安全日餐廳下午茶用餐，線上預約訂位寫下「12強 」，享4人同行1人免費。

●台北圓山大飯店：即起至11/29，松鶴餐廳下午茶4人同行85折，需加一成服務費。

圓山大飯店。圖／圓山大飯店提供

●台北凱達大飯店：即起至11/27，於百宴自助餐午餐餐期，兩位同行只要1124元，需加一成服務費。

●台北花園大酒店：即起至11/30，饗聚廚房午、假日下午茶、晚餐時段，推出2人同行享8折優惠。

●台北新板希爾頓酒店：即起至11/27，2樓悅市集自助餐廳午餐期間，2人同行可享優惠價1124元，需加一成服務費。

Market Flavor悅市集。圖／台北新板希爾頓提供

●林口亞昕福朋喜來登酒店：即起至11/29，宜客樂西餐廳自助吧，享午晚餐買一送一。

●嘉義福容voco酒店：即起至11/30，田園西餐廳推出4人同行1人免費。

●高雄圓山大飯店：即起至12/10，萬壽廳自助餐假日推出4人同行1人免費，需加一成服務費。

●帕里巴黎Buffet餐廳：即起至11/27，高雄的帕里巴黎Buffet餐廳全面86折，晚餐再加碼「前30組買一送一」。

帕里巴黎自助餐提供中、西、日等各式無國界料理。圖／聯上大飯店提供

●高雄萬豪酒店：即起至11/27，豪享自助餐廳午餐時段推出4人同行1人免費。

●漢來海港餐廳：即起至11/30，下載來美食App，新會員加贈1111元美食金。

圖／漢來海港

●台灣壽司郎：即起至11/27，可享三得利頂級啤酒（The PREMIUM MALT'S）、角HIGH威士忌蘇打，酒品特價5折優惠；塔塔醬酥炸大牡蠣優惠價100元。

●順億鮪魚專賣店：即起至11/29，至全台順億任一門市消費，即可享「鮪魚大腹壽司/炙燒大腹壽司」買一送一。

●乾杯燒肉居酒屋：即起至12/1，全台乾杯分店「酒類商品」天天半價優惠。

●金色三麥：即起至11/27，只要內用消費，每人就送500ml杯裝精釀啤酒1杯。

金色三麥穿球衣入場觀看精彩轉播用餐，推出啤酒買一送一。圖／京站提供

●舞古賀鍋物專門店：即起至11/30，高雄知名的舞古賀鍋物專門店，推出來店用餐並完成指定打卡任務，就送一盤價值238元的台灣頂級黑毛豬；同期間，位於高雄漢神巨蛋的舞古賀mini鍋物招待消費任一鍋物，即贈送一支北海道特濃牛乳霜淇淋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康