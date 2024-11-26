西餐廳Buffet「牛排吃到飽」太超值！隱身新北知名酒店內 週末吃爆和牛、肋眼和菲力 慶奪冠再推限時買一送一

賀中華隊勇奪世界12強冠軍！林口亞昕福朋喜來登酒店內的西餐廳自助吧「宜客樂西餐廳」推出限時「午晚餐餐期買一送一」，優惠到本週五（29）。而該餐廳還有超強「週末牛排日」，牛排吃到飽、餐台佳餚統統無限享用，記得提早訂位才有得吃喔。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店粉專

鄰近林口三井Outlet Park，位於林口亞昕福朋喜來登酒店裡的人氣Buffet「宜客樂西餐廳」慶中華隊奪冠，即日起至11/29，特別祭出「午晚餐餐期買1送1」，只要有訂到位就不怕你吃。值得注意的是，免費一人需另收原餐價10%服務費。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店粉專

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店粉專

而「宜客樂西餐廳」近期也因「週末牛排日」受到饕客熱議，每週六、日午晚餐限定「現點現煎牛排吃到飽」，高級和牛、精華肋眼、優質菲力都能吃到，表面焦香、入口軟嫩會爆汁，還有黃金松阪豬、富貴豬腳與海鮮淡菜，餐檯上的各式沙拉、熱食、湯品、甜點及飲品等豐富菜品統統任你吃，自製生乳捲更是不容錯過。週末假日想吃別忘了提早訂位啦～

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店粉專

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店粉專

宜客樂西餐 週末牛排日

地址：新北市林口區文化三路一段1號

供餐時段：週六、日午餐12:00-14:30；週六、日晚餐17:30-21:00

價格：每人1180元+10%

電話：02 7727 6991

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