三商炸雞又加碼！炸雞控爽吃23天 「6塊炸雞桶、香酥雞柳桶」只要233元 超激省「兩桶一起400元有找」

三商炸雞更名優惠有第二彈！繼首波炸雞桶買一送一後，三商炸雞加碼第二彈優惠，即日起至12/18，「6塊炸雞桶」特價233元（原價348元），有脆皮/義式及原味/辣味可供選擇，內含3腿3排，爽脆多汁的美味一次滿足。

而重量約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元），搭配「6塊炸雞桶」還有1+1優惠，兩桶只要399元（原價698元），現省299元超划算，炸雞控又能再開吃一波。

圖／三商炸雞粉專

三商炸雞 33有你優惠第二彈

優惠期間：即日起至2024/12/18

活動內容：

6塊炸雞桶（脆皮｜義式、原味｜辣味）（有3腿3排）特價233元

香酥雞柳桶（約500g）特價233元

6塊炸雞桶+香酥雞柳桶特價399元