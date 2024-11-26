台北萬豪酒店「全新下午茶50種料理吃到飽」 限時下殺優惠千元有找

台北萬豪酒店一樓的半自助餐廳「Garden Kitchen」將於12月1日起推出全新自助式下午茶，讓饕客以超值價格享受豐富料理。此次下午茶每周三至周日供應，設有6大主題美食區，包括漁港直送的極鮮海物區、精緻冷盤區、環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及令人垂涎的夢幻甜點區，超過50種料理任君挑選，滿足不同味蕾需求。

圖／台北萬豪酒店提供

為吸引更多美食愛好者，Garden Kitchen自助式下午茶於12月1日至明年2月28日試營運期間推出優惠價，每位僅需899元+10%服務費，相較正式定價1080元+10%，實現「千元有找」的超值選擇。營業時間為下午3時至5時，即日起開放訂位，吸引饕客搶先一嘗美味。

圖／台北萬豪酒店提供

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此外，Garden Kitchen以其多元用餐選擇而深受喜愛。用戶點用主餐即可免費享用自助餐檯美食，主餐選項包含春雞、鴨胸、豬排、牛排及龍蝦，價格1580元起。不點主餐的顧客也可單享自助餐檯料理，價格為1280元。台北萬豪酒店此次推出的下午茶吃到飽，將進一步鞏固其美食名店的地位，成為年底至明年初的不容錯過的味蕾盛宴！

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