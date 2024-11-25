12強棒球奪冠「最強買1送1」懶人包！ 不只有星巴克、拿坡里，還有德克士「10元炸雞」要吃爆

狂賀中華隊奪得世界12強棒球賽冠軍！各業者相繼推出優惠同慶，最受消費者喜愛的星巴克、肯德基、拿坡里等品牌都推好康，不論是咖啡、炸雞還是披薩都祭出超值優惠。記得看好優惠日期，今日就開吃喝爆！

⬤ 星巴克

11/25、11/26連續兩天，於活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，又能買1送1開喝星冰樂囉。

圖／星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

⬤ 西雅圖極品咖啡

中華隊締造歷史！11/25至11/27，西雅圖推出門市寄杯限定優惠，美式咖啡/拿鐵同品項買10送10，凡加入《西雅圖極品咖啡》官方LINE帳號即可從選單頁面獲取優惠，再至門市結帳購買，每人限購一組。

圖／西雅圖極品咖啡粉專

⬤ 貳樓

11/25一日限定，至全台「貳樓」餐廳主動說出通關密語【Team Taiwan】即享全品項餐點買一送一，限內用。贈送的餐點酌收原價之10%服務費，不與會員折扣或其他優惠併用。

圖／Second Floor 貳樓粉專

⬤ 肯德基

即日起至11/30，肯德基慶奪冠祭出超殺神券，6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻只要333元（原價696元），現省363元；咔啦雞腿堡+10多一個，嗑雙堡只要125元。更多優惠可見肯德基頁面。

肯德基「6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻」優惠價333元。圖／肯德基提供

⬤ 拿坡里披薩炸雞

賀奪冠！拿坡里披薩炸雞推出11/25、11/26限時兩日的買一送一，外帶、內用點購套餐並出示活動圖片即贈1250ml飲料一瓶。迷你套餐、個人套餐（燉飯、焗麵）不適用。

圖／拿坡里官方粉絲團

11/25限時開賣！頂呱呱快閃推出「熱血雙饗組」買一送一，內含2個原味雞腿+2份地瓜薯條，特價120元（原價240元）。除松山機場/桃園機場/板橋環球店外，全台頂呱呱皆適用。

圖／頂呱呱提供

⬤ 繼光香香雞

繼光香香雞推出11/25限定優惠，「豪華海陸三拼組合」88折優惠價308元（原價350元），吃得到香香炸雞(L)、阿根廷魷魚(M)、蒜脆杏鮑菇(M)。

圖／繼光香香雞粉專

⬤ 德克士脆皮炸雞

中華隊奪冠！即日起至11/27，德克士會員享「德克士咔滋脆皮炸雞（原價69元）」+10元得雙份的好康，每日10:30起開搶（台北台大店11:00起販售），限量100組，數量有限、售完為止。

圖／德克士脆皮炸雞粉專

⬤ 達美樂

Taiwan No.1！達美樂推出歡慶優惠「買一送二」，即日起至12/1，外帶披薩買大送大再贈1.25L可樂一瓶。

圖／達美樂披薩粉專

必勝客比薩買大送大加指定副食只要719元起，限時加碼贈大瓶可樂，還有多人共享優惠餐最低558元起、三個大比薩888元等多種優惠任你選。更多優惠可見官方頁面。

必勝客推出多種比薩優惠。圖／必勝客提供

* 以上優惠活動規則與詳情皆以業者公告為準