「2024高雄鹹酥雞嘉年華」5家炸物這2天開吃！還有人氣票選與音樂饗宴

喜歡鹽酥雞嗎、準備好迎接一場超嗨宵夜盛宴嗎？「2024高雄鹹酥雞嘉年華」即將於12月7日至8日在高雄大遠百追夢廣場熱力開炸！今年活動主題為「逗陣，雄麻雞！」，邀集全國近50家炸物名店同台競技，從台式經典到異國創意，打造一場前所未有的炸物嘉年華，絕對讓你的味蕾大開！

2024-11-23 15:00