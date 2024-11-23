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「2024高雄鹹酥雞嘉年華」5家炸物這2天開吃！還有人氣票選與音樂饗宴

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄市政府觀光局提供
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喜歡鹽酥雞嗎、準備好迎接一場超嗨宵夜盛宴嗎？「2024高雄鹹酥雞嘉年華」即將於12月7日至8日在高雄大遠百追夢廣場熱力開炸！今年活動主題為「逗陣，雄麻雞！」，邀集全國近50家炸物名店同台競技，從台式經典到異國創意，打造一場前所未有的炸物嘉年華，絕對讓你的味蕾大開！

圖／高雄市政府觀光局提供
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經典與創新炸物齊聚：一「炸」天下

今年嘉年華的亮點不僅限於台灣各地的鹹酥雞名店，還囊括異國風味、創意蔬食、人氣餐車等多元選擇。你可以品嚐到來自圓山大飯店、翰品大飯店的經典炸物，也能感受來自米其林必比登推介的法式「橋邊鵝肉」與墨西哥餐廳「米卡希達」的異國驚喜。此外，高雄在地特色品牌如「丸山鹹酥雞」、「尻雞實驗室」等，將與去年人氣冠軍「統香鹹酥雞」再度一較高下。素食愛好者也有驚喜，包括「杦月初。植感食光」、「佛光山普門中學」等蔬食炸物品牌，讓每位饕客都能找到最愛。

圖／高雄市政府觀光局提供
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活動亮點：音樂、互動與人氣票選

活動現場不僅有炸物的香氣撩撥味蕾，還搭配精彩的音樂表演、親子互動遊戲以及炸物票選活動。今年將頒發「麻辣鮮香最佳料理」、「料雞入神最佳風味」等多項大獎，讓參與店家一「炸」成名！同時，觀光局更攜手專業評審團，以網路聲量及創意主題進行嚴格評選，確保每家店都經得起挑剔味蕾的考驗。

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炸物迷們，快鎖定高雄鹹酥雞嘉年華！來場熱氣蒸騰的美食狂歡，體驗高雄炸物的極致魅力，這場派對你「雞」不可失！絕對不要錯過了。

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炸物 蔬食 觀光

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