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慶中華隊4強賽首勝！ 請吃100份鹹酥雞、1元限定小槌子打爆日本 還有手搖飲、小華堡買1送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

東京巨蛋正舉行的2024世界棒球賽，恭賀中華隊今（22日）擊敗美國隊，獲得4強複賽的首場勝利！ udn聯合新聞網搶快帶來「4大超商限時優惠」整理，餐飲業者慕里諾旗下6品牌半價優惠，鍋物業者慶祝捷報，限定一日免費發送100份鹹酥雞，有手搖飲料和速食業者祭出買一送一，特別的是，還有居酒屋推出一日限定的「打爆日本」快閃活動，準備迎接明(23日)晚間迎戰地主日本隊，為中華隊提振士氣！

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

歡慶中華隊搶下複賽首勝，CoCo都可今（22日）於全門市祭出「全系列同品項第2杯6折」優惠，想喝人氣百香雙響炮、奶茶三兄弟，或最新冬韻擂焙珍奶通通一次滿足！

●鮮茶道

圖／鮮茶道臉書
圖／鮮茶道臉書

狂賀中華隊打贏美國，鮮茶道祭出「雨林聯盟認證系列買1送1」優惠，5款茶飲有四季春、蜜香紅茶、玉露煎茶、東方美人茶、薄荷綠茶皆可享「同品項買1送1」優惠，即日起開放領券，限來店購買，每人限購1組，使用期限至11月23日23時59分。

漢堡王

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

為中華隊加油！漢堡王今（22日）也推「雙層小華堡買1送1」優惠，只要100元就能吃到2顆漢堡，各門市數量有限、售完為止，提醒兒童樂園、機場及科技廠等店不適用此優惠。

●舞古賀MINI鍋物

圖／舞古賀提供
圖／舞古賀提供

賀中華隊捷報！於誠品松菸B1的「舞古賀MINI鍋物」慶祝大勝，於11月23日的下午14:00，將免費發送100份價值85元的鹹酥雞（每人限領一份）及50元現金抵用券一張，完全沒有消費門檻、免費發放，提醒預於一小時前13:00排隊領取號碼牌！

●筑前屋居酒屋

「筑前屋」推出「打爆日本」活動，「咔滋洋芋甜筒沙拉」加購優惠價1元。圖／筑前屋提供
「筑前屋」推出「打爆日本」活動，「咔滋洋芋甜筒沙拉」加購優惠價1元。圖／筑前屋提供

中華隊晉級東京巨蛋4強複賽的首場勝利！居酒屋品牌「筑前屋」台灣信義旗艦店，為了幫中華隊集氣加油，迎戰明（23日）晚間地主日本隊的重要關鍵，11月23日推出一日限定的「打爆日本」快閃活動，每兩人用餐即可用1元點購「咔滋洋芋甜筒沙拉」乙份，台日對戰當天會插上日本國旗，且附上小槌子，讓大家邊享用餐點邊為中華隊加油！

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居酒屋 手搖 東京 漢堡王 美國

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