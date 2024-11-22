狂賀中華隊勝出美國！世界棒球4強好康 慕里諾旗下「勝政日式豬排」6品牌 祭打氣餐5折優惠
睽違多年，中華隊終於打入世界棒球12強複賽，今(22日)在日本東京巨蛋，中華隊以8：2輾壓美國隊，超強取得晉級機會！ 慕里諾國際餐飲集團旗下的「靜岡勝政日式豬排」等6大品牌齊推優惠，自即日起至 11/24，連三日推出半價「打氣餐」優惠，有機會吃到炸薯瓣、鱈魚條、腰內豬排等，統統享5折優待，一起來嚐美食繼續為中華隊打氣加油！
慕里諾國際餐飲集團「半價應援」優惠，每日限量30份：
．靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，5折指定品項為「酥炸薯瓣」、「酥炸鱈魚條」。
．泰迪農園咖哩，半價優惠指定品項為「酥炸究好豬腰內豬排」。
．生鮮義大利麵聞名的 BEPPIN PASTA，帶來多人同享的「香酥黃金脆薯」。
．Suage 北海道湯咖哩，只要點一碗熱呼呼的湯咖哩，即可用55元加點「梅花肉片」。
．杏桃鬆餅屋推出「蘇芙蕾厚鬆餅s（單層）」半價優惠，只要95元就能品嚐。
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