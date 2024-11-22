不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

繼速食店必勝客、麥當勞漲價後，台灣「達美樂」也漲價了，官方表示因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動因素，自20日起調整部分產品價格，共有5款披薩產品調漲、、3款披薩產品調降。

圖／達美樂提供

將台灣達美樂新舊菜單相比可見，「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「在地食鮮總匯」漲價30元，「極致干貝海鮮」、「金鑽龍蝦沙拉」貴了20元。不過「黃金月見四喜」、「黃金干貝海鮮」則是調降20元。

為回饋消費者，台灣達美樂即日起同步推出「外帶買大送大披薩」，再加碼送大可樂活動，優惠到12月2日止。