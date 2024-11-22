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寒舍艾美酒店出奇招「華粵年菜」開賣！早鳥9折優惠快把握
寒舍出奇招！為迎接2025春節團圓佳節，台北寒舍艾美酒店寒舍食譜自即日起至2025年1月22日推出「春熙華年」年菜外賣與年糕禮盒，打造10道精緻粵式美饌，而最受矚目的是「五福臨門闔家歡」四人福宴，每組13,888元，包含梅頭叉燒、澳洲龍蝦沙拉與蠔汁糯米炒膏蟹等經典佳餚。消費者即日起預購，於2025年1月10日前完成付款，指定商品可享早鳥優惠9折起。另有多款春節伴手禮如寒舍雞粥禮盒，每組699元起，為新春聚會增添濃厚年味。
為小家庭設計的「五福臨門闔家歡」福宴，以三層松木盒盛裝豪華海陸料理，滿足家人味蕾。壓軸的「蠔汁糯米炒膏蟹」單點每份3,280元，選用飽滿蟹黃紅蟳與濃郁蠔汁，香氣撲鼻。此外，單點推薦「翡翠稻草西施牛」，每道2,500元，以台東稻草包裹燜煮的美國帶骨牛小排，軟嫩多汁，為年節佳宴增添一抹創意與驚喜。
寒舍食譜冷凍料理系列特別推出「極品佛跳牆」，每鍋6,666元，精選吉品湯鮑、日本北海道瑤柱等珍饌，湯頭濃郁層次分明，是新年滋補的不二之選。此外，送禮必備的「養氣山藥燉全雞」，每盒990元，以溫潤山藥與嫩滑全雞燉煮，養生又美顏；「寒舍食譜雞粥」每盒699元，主廚慢火熬煮的香濃湯粥，祝福新年福氣滿滿。
最後，寒舍年糕禮盒為春節甜鹹兼具的點心首選。包含「珍貴禮盒」雙糕組每組1,380元，以及搭配XO醬的「喜氣糕升禮盒」每組1,980元。XO醬每瓶699元，選用北海道干貝與金華火腿，香濃回味無窮。詳情請洽(02)6622-5821或官網查詢。
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