新店人隨到隨吃！韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」單店限定「用餐8折」 倒數10天吃爆多汁烤肉、韓式炸雞

寒舍集團年末感謝祭來了！為感謝超過12萬名寒舍生活APP會員的熱情支持，寒舍集團特於2024年11月18日至12月15日舉辦「APP年末感謝祭」。活動期間，會員至指定餐廳或酒吧不限金額消費，掃描APP條碼即可參加抽獎。銀曜級以上會員更享一次額外抽獎機會，獎項包含「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站」門票（價值9,600元）、寒舍餐廳雙人自助餐券及網美分享餐等，總價值近4,000元。

2024-11-20 10:00