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新店人隨到隨吃！韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」單店限定「用餐8折」 倒數10天吃爆多汁烤肉、韓式炸雞

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang、Sweet Baby烘培坊分享）
圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang、Sweet Baby烘培坊分享）

新店人開烤！知名連鎖韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」新店店慶週年，特別推出限店、限時優惠「8折吃到飽」，即日起至11/30，不分平假日和用餐時段，只要到新店店用餐即打8折，韓式烤肉、炸雞、各式煎餅及小菜統統爆吃一波。

圖／摘自Google地圖（網友Sweet Baby烘培坊分享）
圖／摘自Google地圖（網友Sweet Baby烘培坊分享）

圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang分享）
圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang分享）

肉肉控衝新店！位於新店DCC碧潭廣場2F的韓式烤肉吃到飽「阿豬媽」新店店迎來週年，特別推出單店限定「吃到飽8折」活動，11/30前，到店用餐不分時段與平假日皆享8折（需另加原價之10%服務費）。

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店捷運站店粉專
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-新店捷運站店粉專

圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang分享）
圖／摘自Google地圖（網友Amanda Chang分享）

圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-信義Att店粉專
圖／阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-信義Att店粉專

阿豬媽韓式烤肉吃到飽在北車、信義ATT、西門和新店設有據點，主打韓式烤肉無限吃，爆汁豬五花搭配生菜一口吃，經典韓味又解膩，還有韓式炸雞炸物、煎餅和小菜等多樣韓料可以無限享用，是不少人聚餐飽口福的好選擇。

圖／阿豬媽韓式烤肉吃到飽提供
圖／阿豬媽韓式烤肉吃到飽提供

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽 新店店

地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓（新店DCC碧潭廣場2樓）

營業時間：週日至五11:00-21:30；週六11:00-22:00（全天供餐，無休息時段）

電話：02-89146338

備註：僅開放電話訂位，恕不接受當日訂位

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吃到飽 大台北美食 炸物 碧潭 韓國烤肉 韓式炸雞

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