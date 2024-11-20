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2024世界棒球「中華隊晉級四強優惠盤點」！ 5大速食餐廳、3大手搖好康 還有飯店Buffet吃到飽917元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier12），狂賀中華隊晉級四強！多家業者同歡推優惠方案，近日udn聯合新聞網已整理過「4大超商推限時優惠」、「3大咖啡優惠」，陸續整理還有速食餐廳、手搖飲料推出好康，連台北南港的六福萬怡酒店，也推出平日午、晚餐加碼活動，大家一起來吃美食、開心應援中華隊！

●台北六福萬怡酒店「敘日餐廳」

台北六福萬怡敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團
台北六福萬怡敘日全日餐廳。圖／六福旅遊集團

同慶中華隊晉升四強，即日起至11/22，六福萬怡酒店「敘日餐廳」推出平日午、晚餐加碼活動，於此期間訂位用餐告知使用「歡慶中華隊進軍東京」，並現場喊出應援口號「就一起！」，即享每位成人917元，還免一成服務費。可品嚐最新一季《敘饗韓風食堂》，若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，活動限定每餐期限量30位。

●達美樂

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

達美樂35週年狂賀中華隊晉級前進東京，推出吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，即日起至12/1，外帶買「大披薩」送「大披薩」，再「送大可樂」，且披薩供應「全口味任選」！

●必勝客

必勝客限時推出「12強必勝餐」，包括有「紅不讓肉圓比薩」可以選擇。圖／必勝客提供
必勝客限時推出「12強必勝餐」，包括有「紅不讓肉圓比薩」可以選擇。圖／必勝客提供

必勝客挺歡慶中華隊前進東京巨蛋，開吃「紅不讓肉圓披薩、12強必勝餐、必勝御守套餐」。其中必吃最划算的大披薩「買1送2」優惠，即日起至11/27，點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案，限時加碼再贈「1.25L可樂」一瓶。

●肯德基

肯德基「6塊咔啦脆雞+6蛋撻」優惠價333元。圖／肯德基提供
肯德基「6塊咔啦脆雞+6蛋撻」優惠價333元。圖／肯德基提供

肯德基響應2024世界棒球推出「派對歡聚盒」應援優惠價只要359元！同時，恭賀中華隊挺進四強，肯德基即日起至11/30，祭出2大優惠，有「6塊雞+6蛋撻333元」以及「咔啦雞腿堡+10元多1顆」等好康。

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱自即起至11/24期間，推出推出「6塊炸雞派對組合餐」特價499元、「8塊炸雞派對組合餐」特價589元、「10塊炸雞派對組合餐」特價649元，皆為包含原味炸雞、原味雞腿、辣味雞翅、呱呱包、甜甜包、地瓜薯條（小）、可口可樂1.25L的超值組合。

●金色三麥

金色三麥推出「精釀啤酒買1送1」優惠。圖／金色三麥提供
金色三麥推出「精釀啤酒買1送1」優惠。圖／金色三麥提供

即日起至11/24，只要穿著球衣到金色三麥門市看比賽，享受熱鬧又熱血沸騰的競賽氛圍，只要購買內用杯裝精釀啤酒買，就可享買一送一

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可慶中華隊晉升四強，今(11/20)在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「日焙珍珠奶茶(L)第2杯0元」優惠，相當於「買一送一」只要65元。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。

●天仁茗茶

圖／天仁茗茶提供
圖／天仁茗茶提供

天仁茗茶喫茶趣恭喜中華隊晉級前進東京，11/20門市全品項相同茶飲「第二杯半價」優惠！提醒大家，茶飲冰熱品項須一致、不適用於外送服務與外送平台。

●先喝道

圖／翻攝先喝道臉書粉專
圖／翻攝先喝道臉書粉專

先喝道歡慶中華隊晉級4強，將於11/22推出「英式水果茶買一送一」優惠，限定門市、線上自取及Ubereats，每人限購2組（共4杯），不可與其他優惠合併使用。

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披薩 東京 派對 萬怡酒店 買一送一

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