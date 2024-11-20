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又被訂滿了！老饕不藏私 「士林廚房」12月起改全自助 朝聖「鱈場蟹腳、日本和牛吃到飽」得拚速度

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北士林萬麗酒店粉絲專頁
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老饕口袋名單之一的半自助式西餐廳「士林廚房」改新制！12/1起，將改為「全自助」形式，期間與時段限定還有「鱈場蟹腳」、「日本和牛吃到飽，大膽放開吃遍高檔食材趁現在。

圖／台北士林萬麗酒店粉絲專頁
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圖／台北士林萬麗酒店粉絲專頁
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位於士林萬麗店內的超人氣西餐廳「士林廚房」宣布，將於12/1起改為「全自助」吃到飽，周一至五午餐每人1580元+10%、周一至四晚餐每人1680元+10%，而周五晚餐和假日則是每人1880元+10%。值得注意的是，即日起至11/30，每週六、日、國定節假日，每位成人仍需點1680元(含以上)主餐乙份。

圖／台北士林萬麗酒店粉絲專頁
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圖／士林萬麗酒店官網
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而在社團廣受饕客推薦的「鱈場蟹腳吃到飽」也延長至12/26，於限定期間的每週三、四晚餐供應，若鱈場蟹腳缺貨會以其他品項代替。除了鱈場蟹腳外，即日起至11/26的每週一、二晚餐，及12/2至12/31的每週一、二、五晚餐和六、日午晚餐皆有「現切日本和牛吃到飽」，看準餐期就能大飽口福。

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圖／台北士林萬麗酒店粉絲專頁
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優惠部分，「花甲優惠」至12/31，年滿65歲於平日（週一至五）早、午、晚餐本人享65折，須按讚追蹤士林萬麗酒店FB/IG。另有萬豪Bonvoy會員、房客優惠等，詳情可見業者公告

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