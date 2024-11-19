免排隊、免早起！ 家樂福悄悄開賣「鬆餅火腿豬肉堡」每日下午4點限量供應

台灣麥當勞開賣McGriddles厚鬆餅堡系列，掀起一波早餐之亂，原訂販售35天，沒想到，上市不到一週就宣告幾乎售罄。家樂福台中2門市也搶先悄悄開賣鬆餅堡，每日限量開賣，特別選在下午時段販售，讓消費者免排隊、免早起就能買。

近期有網友發現，家樂福文心店悄悄開賣「鬆餅火腿豬肉堡」，告示牌上寫著一份售價65元，還特別標示「免排隊」。

圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話臉書社團

網友將家樂福推出鬆餅堡的照片轉傳至《家樂福Carrefour商品網友真心話》社團，立刻掀起熱烈討論，「家樂福真會做生意」、「家樂福越來越懂得流量密碼了」、「哇！鬆餅是現煎的耶」、「很會！在風口上還便宜4元哈哈」、「為什麼好吃的東西都在中南部出現？」。

圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話臉書社團

據三立新聞網報導，家樂福公關表示，目前只有台中文心店及台中西屯店販售，每店每日只能限量供應，至於選在下午4點時段開賣，是配合上班族下班、學生下課時間；同時並表示，若販售情況不錯，不排除將「鬆餅火腿豬肉堡」規劃為正規商品，推廣至北部、南部其他據點，有進一步消息將會盡快對外公布。