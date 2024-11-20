扛不住！ 不只麥當勞、必勝客漲價 「饗食天堂」吃到飽也喊漲

扛不住了！ 因應人力、原物料、電價上漲等萬物皆漲的年代，必勝客日前才調漲大披薩品項價格、這個月20日也有麥當勞再次漲價消息，而最新傳出，高CP值的「饗食天堂」吃到飽，也將在「明年」進行價格調整。

饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專

號稱全台CP值最高的吃到飽、饗賓餐旅集團旗下的「饗食天堂」，終究敵不過成本上升、物價上漲等營業壓力，最新傳出業者正在著手試算各餐期調幅，預計將自明年「元旦起」漲價！

麥當勞日前宣布，將自11/20起調整部分產品價格，早餐、超值全餐的主餐及部分點心飲料單點價格，將調升2至3元不等。而必勝客也自11/14起調漲價格，部分大披薩品項價格調整5至40元不等。

台灣麥當勞宣布，11/20起調漲部分產品價格。台灣麥當勞／提供