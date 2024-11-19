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單顆漲到112元！ 「陳耀訓蛋黃酥」今開賣15分鐘還搶得到 「法朋蛋黃酥」每盒漲60元 11/20預購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陳耀訓麵包埠提供、翻攝法朋烘焙粉絲頁
圖／陳耀訓麵包埠提供、翻攝法朋烘焙粉絲頁

陳耀訓2025農曆新年紅土蛋黃酥，於今(19日)中午12:30開放預購，實際觀察線上訂購網站，於開賣15分鐘後，仍有一半以上時段能夠搶訂，號稱「史上最難搶的蛋黃酥」似乎熱力稍有退卻，可能與今年的調漲消息有關；而年年銷量創新高的「法朋蛋黃酥」也帶來2025年春節預購檔期，時間落在11/20中午12點，想嚐鮮的朋友，再把鬧鐘設定起來！

陳耀訓自2019年首度推出「紅土蛋黃酥」，成功打響名號。圖／陳耀訓麵包埠提供
陳耀訓自2019年首度推出「紅土蛋黃酥」，成功打響名號。圖／陳耀訓麵包埠提供

陳耀訓・麵包埠蛋黃酥為了讓人人有機會搶購紅土蛋黃酥，自2021年起採用「拓元售票系統」販售，今日中午12:30開放「2025農曆新年紅土蛋黃酥」預購，今年將10顆蛋黃酥調調整為每盒8顆，售價900元，平均單顆自98元上漲至112.5元，店家指出，這是原物料成本飛漲下須作的調整，每人仍限購5盒。據觀察拓元線上訂購網站，自開賣後的30分鐘內，仍有部分時段可以下單訂購。

圖／翻攝拓元訂購網站
圖／翻攝拓元訂購網站

繼陳耀訓後，「法朋烘焙甜點坊」也宣布將於11/20的中午12點開放2025年春節蛋黃酥預購，經典蛋黃酥禮盒售價980元（9入裝），售價980元，數量有限，售完為止，取貨時間為12/27至2025年的1/27。

圖／法朋烘焙粉絲頁
圖／法朋烘焙粉絲頁

法朋烘焙甜點坊除了經典蛋黃酥禮盒，也有多款春節禮盒同步開放預購，但由於原物料成本上漲，今年的經典蛋黃酥禮盒（9入裝），由920元漲到980元，每盒漲價60元，欣葉聯名雙饗禮盒也從960元漲到1080元。

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