還能這樣吃！「21Plus x 奇多」聯名了 「奇多起司雪花半雞」領軍3新品 感恩月加碼「5塊炸雞餐」現省130

奇多變身濃郁烤雞！香濃起司玉米棒「奇多」攜手連鎖烤雞名店「21Plus」強強推出「聯名款雪花半雞、起司鹽酥雞」等涮嘴好滋味，不論是大小朋友都會愛，光是看到聯名餐點都會直呼「還可以這樣吃」、「這組合好酷」。

圖／奇多豹粉絲團

圖／IG@88.foodie授權

超涮嘴起司味零食「奇多」與連鎖烤雞速食專賣「21Plus」聯名推新品，翻轉烤雞、鹽酥雞和脆薯吃法，全新推出「奇多起司椒麻雪花半雞」、「奇多起司鹽酥雞」和「奇多起司脆薯」。聯名款奇多烤雞除吃得到椒麻微辣的鮮嫩烤雞外，再搭配融化的香濃起司與奇多隨口脆，口感層次超豐富。

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奇多起司鹽酥雞將接地氣的台味美食及奇多家常起司玉米棒結合，新吃法令人一試驚豔；而奇多起司脆薯則是香脆薯條與奇多玉米棒的脆口組合，脆上加脆還吃得到玉米和起司香氣，再罪惡都要吃。

賀中華隊前進東京！21Plus特別祭出新品優惠價，即日起至11/30，「奇多起司椒麻雪花半雞」特價273元（原價345元）、「奇多起司鹽酥雞」特價108元（原價137元）、「奇多起司脆薯」特價73元（原價92元），邊吃邊為努力的選手們加油。

圖／21風味館提供

此外，正逢11月感恩月，即日起至11/30，招牌必點「21香草烤雞」感恩價379元（原價490元），再加贈OPENPOINT點數38點；「21香草烤半雞」感恩價198元，現省67元，並加贈OPENPOINT點數20點。還有「炸雞感恩分享優惠」只要390元（原價520元）再贈OPENPOINT點數39點，套餐內含香脆炸雞x5、紫玉Q藷x1、酥炸杏鮑菇x1，下殺75折爽吃雞。

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