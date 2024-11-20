寒舍集團感謝祭來了！不限金額「抽郭富城演唱會」與「價值4000元餐券」
寒舍集團年末感謝祭來了！為感謝超過12萬名寒舍生活APP會員的熱情支持，寒舍集團特於即日起至12月15日舉辦「APP年末感謝祭」。活動期間，會員至指定餐廳或酒吧不限金額消費，掃描APP條碼即可參加抽獎。銀曜級以上會員更享一次額外抽獎機會，獎項包含「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會台北站」門票（價值9,600元）、寒舍餐廳雙人自助餐券及網美分享餐等，總價值近4,000元。
不僅如此，寒舍生活APP以便捷功能與多重優惠成為會員首選。三大獨家禮遇包括「天天饗美味」享95折優惠、「週三會員日」85折用餐折扣，以及「美味TO GO」外賣商品9折優惠，還有壽星專屬小禮物。消費累積點數可直接兌換購物金，讓會員享受更多超值回饋。
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