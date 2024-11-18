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徐乃麟曝「輸不起」拌麵停賣了 感嘆疫情市場變化太大
徐乃麟今出席調理包食品代言活動，意外透露他的「輸不起」乾拌麵早已停業，他表示疫情前太多藝人開始賣乾拌麵，市場競爭太過激烈，他索性見好就收，退出戰場。
徐乃麟當年錄華視「天才衝衝衝」飆罵唐從聖，影片外流引發軒然大波，徐乃麟被酸「輸不起」，他乾脆用「輸不起」註冊賣起乾拌麵，不過賣了3年他就決定收攤，「疫情以後整個拌麵市場變化很大，因為拌麵還是要煮，還是很麻煩，所以疫情過後拌麵市場整個萎縮，像ALin、蕭敬騰他們推拌麵，也是全部都沒做了」。
徐乃麟說，「輸不起」在疫情結束以前就沒做了，「我們第一年就回本了，後來慢慢就很淡，而且品牌太多，太多人做」，也還好因為第一年就賺錢，所以沒有什麼虧損，接下來他預告明年將和代言品牌合作，他也會投入7位數資金，請大家拭目以待。他也分享今年農曆年要飛美國陪小兒子過年，打算待3個禮拜，至於大兒子徐新洋就留在台灣和新婚老婆享受兩人世界。
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