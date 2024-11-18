鬆餅堡完售！麥當勞「下一檔新品」意外曝光　網友不挺：完全不期待

麥當勞「厚鬆餅堡」在台掀搶購潮，開賣後沒幾天就傳出各門市陸續完售的消息。沒想到，有網友就在鬆餅堡完售公告裡發現下一個新品，吸引網友留言「直覺這款不會像鬆餅堡這麼熱門」、「沒興趣 感覺夜市比較好吃」。

麥當勞「厚鬆餅堡」開賣被秒殺，被網友嘲是飢餓行銷。而接檔鬆餅堡的下一款新品卻在公告中意外曝光，有網友在PTT貼出照片，有一個品項是「五七地瓜球」，且上面標示11/20起適用，推測地瓜球是下一個麥當勞新品。

不少網友看到分享後，紛紛回應「肯德基就有的東西」、「地瓜球跟地瓜薯條我都覺得是夜市買更好吃的東西」、「這倒是完全不期待 除非裡面是起司」等。

圖／摘自PTT

由於先前的「獵人卡包」與「厚鬆餅堡」爭議，有網友已表示拒吃，還有人認為近日新品推出是刻意放消息吸引關注。對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣麥當勞表示「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品，相關產品資訊將於完成內部程序後，正式對外公佈，敬請期待」。