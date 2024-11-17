吃不到了！新店「吃到飽羊肉爐」名店永久歇業 老主顧心痛：冬天的愛店

新店人不捨！新店知名「吃到飽羊肉爐」歇業引發熱議，不少人都想趁著天氣漸涼暖胃進補，沒想到這間人氣羊肉爐店卻熄燈，在地人哀號「好可惜 冬天的愛店」、「吃不到好吃的羊肉爐了」。

圖／摘自Google地圖 網友家光（公子光）分享

位於新北市新店區的「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」是許多饕客冬日進補的口袋名單，店家於3月時曾發布頂讓貼文，但後續並無更新消息。近日有網友提問，發現羴大王羊肉爐在Google地圖已標註「永久歇業」引發討論，據其他網友分享，尚有營業時就有看見店家張貼頂讓公告，後續也沒有人再留下新評論。

而該店熄燈消息一出，即令不少饕客嘆「真的很捨不得這樣優質的店家消失」、「想念的好味道」、「心痛不已！」，在地美食又少一味了。