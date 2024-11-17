台中人福音！牛排早午餐名店「牛排免費送」加碼延長 身分證有「三個2」爽嗑嫩汁牛排 手刀揪人衝打卡

台中人爽嗑牛排！主打牛排早午餐的台中文青風餐廳「禾間糧倉」加碼延長「牛排免費送」活動，11/20至12/4之指定時段，只要憑符合活動資格之身分證與滿足活動條件即可免費吃炙烤牛排，快秀出身分證開動爽吃啦！

圖／摘自禾間糧倉官網

圖／摘自禾間糧倉官網

台中人氣早午餐名店「禾間糧倉」再推身分證優惠，本次好評延長加碼，只要身分證號含「三個2(含)以上（不需連號）」，於11/20至12/4的平日全天或假日晚場時段，出示證件且每桌每人分享文章或餐點照片至禾間糧倉IG或FB限時動態，即贈「禾間單點炙烤嫩汁牛排」一份，不吃牛還能改換香酥炸魚排或香烤雞腿排。

值得注意的是，點餐前需先告知服務人員參與活動，一個證件限贈一份單點嫩汁牛排；有身分證符合者一桌需點2份主餐贈牛排一盤，4份主餐送牛排兩盤，同行同桌上限為三份，以此類推。另，該活動不與其他優惠併用，相關活動規則以店家公告為準。

圖／禾間糧倉粉絲專頁

圖／摘自禾間糧倉官網

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禾間糧倉 Middle Restro

地址：台中市北區台灣大道二段342-1號

電話：04-23219037