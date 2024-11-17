快訊

影／震撼畫面曝光！阿富汗基地驚見幽浮群 飛彈穿透毫髮無傷

強颱萬宜風眼清晰 粉專：明後天外圍水氣飄台灣上空「雨炸3地」

砍殺前妻再偷車買刀 彰化男還要求「尖一點的」…10分鐘後落網

台中人福音！牛排早午餐名店「牛排免費送」加碼延長 身分證有「三個2」爽嗑嫩汁牛排 手刀揪人衝打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自禾間糧倉官網
圖／摘自禾間糧倉官網

台中人爽嗑牛排！主打牛排早午餐的台中文青風餐廳「禾間糧倉」加碼延長「牛排免費送」活動，11/20至12/4之指定時段，只要憑符合活動資格之身分證與滿足活動條件即可免費吃炙烤牛排，快秀出身分證開動爽吃啦！

圖／摘自禾間糧倉官網
圖／摘自禾間糧倉官網

圖／摘自禾間糧倉官網
圖／摘自禾間糧倉官網

台中人氣早午餐名店「禾間糧倉」再推身分證優惠，本次好評延長加碼，只要身分證號含「三個2(含)以上（不需連號）」，於11/20至12/4的平日全天或假日晚場時段，出示證件且每桌每人分享文章或餐點照片至禾間糧倉IG或FB限時動態，即贈「禾間單點炙烤嫩汁牛排」一份，不吃牛還能改換香酥炸魚排或香烤雞腿排。

值得注意的是，點餐前需先告知服務人員參與活動，一個證件限贈一份單點嫩汁牛排；有身分證符合者一桌需點2份主餐贈牛排一盤，4份主餐送牛排兩盤，同行同桌上限為三份，以此類推。另，該活動不與其他優惠併用，相關活動規則以店家公告為準。

圖／禾間糧倉粉絲專頁
圖／禾間糧倉粉絲專頁

圖／摘自禾間糧倉官網
圖／摘自禾間糧倉官網

圖／摘自禾間糧倉官網
圖／摘自禾間糧倉官網

禾間糧倉 Middle Restro

地址：台中市北區台灣大道二段342-1號

電話：04-23219037

編輯推薦

IG 台中美食 早午餐 烤雞 牛排

相關新聞

台中人福音！牛排早午餐名店「牛排免費送」加碼延長 身分證有「三個2」爽嗑嫩汁牛排 手刀揪人衝打卡

台中人爽嗑牛排！主打牛排早午餐的台中文青風餐廳「禾間糧倉」加碼延長「牛排免費送」活動，11/20至12/4之指定時段，只要憑符合活動資格之身分證與滿足活動條件即可免費吃炙烤牛排，快秀出身分證開動爽吃啦！

70萬顆「厚鬆餅堡」不夠賣！麥當勞：絕大部份餐廳售罄

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」自11月13日正式在台推出後，立刻引起搶購熱潮，並且陸續有門市傳出完售消息。隨...

吃不到了！新店「吃到飽羊肉爐」名店永久歇業 老主顧心痛：冬天的愛店

新店人不捨！新店知名「吃到飽羊肉爐」歇業引發熱議，不少人都想趁著天氣漸涼暖胃進補，沒想到這間人氣羊肉爐店卻熄燈，在地人哀號「好可惜 冬天的愛店」、「吃不到好吃的羊肉爐了」。

牛肝蕈火雞堡、捲捲德腸堡！3間速食新品接力上桌

隨著冬天到來，「摩斯漢堡」推出「牛肝蕈火雞堡」、「松露歐姆蛋福堡」、「柚香胡麻豬排堡」等多款新品；「漢堡王」則是推出3款...

老協珍開大絕！攜手「三麗鷗與寶可夢」推限量佛跳牆年菜　這天開賣快筆記

老協珍開大絕了！今年以夢幻聯名系列掀起年菜熱潮，結合三麗鷗Hello Kitty 10週年紀念款與首次亮相的寶可夢聯名年菜，讓2025年的春節餐桌既美味又充滿收藏價值。11月18日11:00限量開賣，喜愛Hello Kitty與寶可夢的粉絲千萬別錯過！

賀中華隊戴培峰全壘打追分！全家便利商店「隨買跨店取」推滿餡麵包限時優惠

世界12強棒球賽B組兩支全勝球隊－中華隊、日本隊今晚（11月16日）於台北大巨蛋正面交鋒，雖然中華隊暫時落後，但在7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。