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老協珍開大絕！攜手「三麗鷗與寶可夢」推限量佛跳牆年菜　這天開賣快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自老協珍臉書粉專
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老協珍開大絕了！今年以夢幻聯名系列掀起年菜熱潮，結合三麗鷗Hello Kitty 10週年紀念款與首次亮相的寶可夢聯名年菜，讓2025年的春節餐桌既美味又充滿收藏價值。11月18日11:00限量開賣，喜愛Hello Kitty與寶可夢的粉絲千萬別錯過！

圖／取自老協珍臉書粉專
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首先登場的是「Hello Kitty新春蘋安佛跳牆」，全球限量2000組，以全新打造的Hello Kitty立體陶瓷砂鍋為特色。這款砂鍋可直接加熱，盛裝南非鮑魚、黑玉烏參與北海道干貝等頂級食材，並搭配紅蘋果點綴設計，象徵「蘋蘋安安迎新春」。既是美味佳餚，也是值得珍藏的限量紀念品。

圖／取自老協珍臉書粉專
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而老協珍首次攜手寶可夢，推出兩款超萌年菜。「佛跳牆-寶可夢款」限量688組，售價$1288，以皮卡丘造型甕盛裝鮮嫩豬腳、綿密芋頭與酥炸排骨，香濃高湯煨煮的滿滿美味，讓年夜飯更添趣味與圓滿。而「芋頭炊粉-寶可夢款」限量1688組，售價$888，嚴選大甲芋頭搭配古早味炊粉，吸滿特製高湯，每一口都充滿濃郁古早味，搭配皮卡丘甕更顯可愛。

圖／取自老協珍臉書粉專
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無論是三麗鷗的優雅氣質，還是寶可夢的童趣魅力，老協珍今年的聯名系列將成為春節必搶話題。限量供應，動作要快，為團圓餐桌帶來幸福滋味！

圖／取自老協珍臉書粉專
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古早味 寶可夢 年菜 春節 皮卡丘

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