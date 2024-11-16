東京人氣早午餐品牌「Mercer Brunch」登台！招牌法式吐司煎金黃好吃到爆

來自日本的知名早午餐品牌「Mercer Brunch」即將於年底前在台北市松山區民生東路開設台灣首店，吸引眾多粉絲的關注！創立於2012年的「Mercer Brunch」，以招牌法式吐司迅速累積口碑，成為東京六本木、銀座與表參道等地的熱門打卡餐廳。這次引進台灣，勢必掀起新一波的早午餐熱潮。

圖／取自Mercer Brunch Taiwan

圖／取自Mercer Brunch Taiwan

台灣首店由富錦樹團隊操刀，將打造結合紐約SOHO區街頭氛圍的時尚空間，融合簡約設計與輕鬆氛圍，呈現現代都市人的高質感生活方式。店內早午餐主打精緻料理，而夜晚則化身義大利餐酒空間，提供更豐富的用餐體驗。從裝潢設計到料理擺盤，每個細節都希望讓顧客感受到獨特的用餐氛圍與美食魅力。

圖／取自Mercer Brunch Taiwan

圖／取自Mercer Brunch Taiwan

最受期待的，當然是他們經典的法式吐司！吐布里歐司經蛋汁浸漬後煎至酥脆金黃，外層香脆、內層柔軟，令人一口接一口。搭配多樣化的餐點選擇，包括牛排、鮭魚酪梨等創意組合，滿足味蕾又兼具飽足感。還有機會嘗到東京限量推出的巧克力口味法式吐司，絕對是不可錯過的美食體驗！