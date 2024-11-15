快訊

波波醫風暴燒！仲介業者搶商機 知情人士曝內幕

將成台灣女婿！薄瓜瓜婚宴菜色曝光 傳「在地菜餚」都將端上桌

不斷更新／台南也宣布了！6縣市明正常上班課 16日天兔颱風假資訊一覽

曾拌麵年收破億！曾國城嘆「市場萎縮」鬆口年終數字

聯合報／ 記者李姿瑩
曾國城和大霈聯手挖掘明星的成長故事。記者沈昱嘉／攝影
曾國城和大霈聯手挖掘明星的成長故事。記者沈昱嘉／攝影

曾國城、大霈15日出席「我的成長」記者會，分享明星們的成長故事。他們對林美秀、玖壹壹的人生歷程印象深刻，林美秀才看第一段影片就哭到淚流滿面，曾國城訪談間也忍不住掉淚，「真的很感動，因為媽媽是她心中最柔軟的那一塊」。

而玖壹壹面對自己從社會底層成長的過程非常坦然，春風更直接公開跟同學一起集資，請傳播妹來陪他們上課、烤肉，令曾國城大開眼界。「但我沒有下挖，再往下挖他就哭了，一樣也是因為媽媽的關係」。如果時間允許，他認為玖壹壹每位成員的故事都值得單獨製做一集。

魔術師劉謙也是其中一位故事主角，但事前曾國城不知道劉謙生病，直到錄影前才得知劉謙剛開刀，「他一直壓著這個消息，也因為病情少賺一大筆。但他恢復得不錯，狀況不錯，檢查回診也沒有問題，處理好才跟大家講」。

因為接近年末，媒體好奇曾國城副業曾拌麵今年業績如何？曾國城表示還沒看報表，不過營收應該有破億，整體收支打平。他預計發出一個月以上的年終獎金，已經準備好300萬元犒賞旗下30位員工們。

曾國城自2015年成立品牌曾拌麵，成功行銷到全球市場，現在在宜蘭和台北新光三越都有實體店面。雖然走過疫情，但曾國城發現整體業績比往年萎縮，感覺現在大家外食選擇性多，外送平台又方便，自然不一定要在家開伙。

而他今年以電影「小雁與吳愛麗」入圍金馬獎最佳男配角，23日即將出席頒獎典禮。他今天透露沒有特別瘦身，自認得獎機率不高，但如果真的得獎，一定會大方請客邀請眾人同樂。

曾國城沒有刻意為金馬獎瘦身。記者沈昱嘉／攝影
曾國城沒有刻意為金馬獎瘦身。記者沈昱嘉／攝影
大霈不急著談戀愛。記者沈昱嘉／攝影
大霈不急著談戀愛。記者沈昱嘉／攝影

延伸閱讀

金馬前收大驚喜 曾國城語出驚人：太煽情了！

曾國城颱風夜錄影出門被嚇壞 「台北變成侏羅紀公園」

曾國城大霈主持「我的成長」 柯淑勤逼哭林美秀

王偉忠兵分多路宣傳「一村喜事」邀曾國城喝喜酒還端菜

相關新聞

萊爾富首度攜手阿華田！聯名推Hi café系列飲品與麵包新品「阿華田巧克力歐蕾、草莓巧克力歐蕾」必嘗

時序進入冬天，氣溫明顯下降，民眾在飲食需求上愈來愈偏好香氣撲鼻、口感濃郁的食物，根據萊爾富內部數據顯示，巧克力系列飲品在...

吃不到麥當勞厚鬆餅堡？全家便利商店限時3天推「鬆餅豬肉堡」鄉民許願DIY組合優惠

麥當勞日前開賣「厚鬆餅堡系列」早餐，吸引大批消費者早起排隊搶買，也有許多人大嘆「買不到」！有網友突發奇想，既然買不到麥當...

串燒只要50元起！ 日本居酒屋「筑前屋」插旗信義區 試營運第1杯飲料免費、穿和服打卡送前菜

串燒只要50元起！ 日本居酒屋「筑前屋」插旗信義區 試營運第1杯飲料免費、穿和服打卡送前菜

一人10800！壽司芳「大閘蟹套餐」獨享6兩重大閘蟹3隻

繼2020年秋季首度推出「大閘蟹套餐」後，米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」今秋再度推出「2024大閘蟹套餐」，每份套餐都...

賀中華隊首勝！ BHC炸雞連3天「買1送1」 肯德基、繼光香香雞推「派對歡聚盒、必勝餐」同歡

賀中華隊首勝！ BHC炸雞連3天「買1送1」 肯德基、繼光香香雞推「派對歡聚盒、必勝餐」同歡

皮包薄了！必勝客「8款比薩漲價」最多貴40元

連鎖比薩「必勝客」即日起針對旗下部份產品調整價格，包括海鮮、和風章魚燒等8款比薩調漲5～40元，平均漲幅為2.5%。業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。