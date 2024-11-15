曾拌麵年收破億！曾國城嘆「市場萎縮」鬆口年終數字

曾國城、大霈15日出席「我的成長」記者會，分享明星們的成長故事。他們對林美秀、玖壹壹的人生歷程印象深刻，林美秀才看第一段影片就哭到淚流滿面，曾國城訪談間也忍不住掉淚，「真的很感動，因為媽媽是她心中最柔軟的那一塊」。

而玖壹壹面對自己從社會底層成長的過程非常坦然，春風更直接公開跟同學一起集資，請傳播妹來陪他們上課、烤肉，令曾國城大開眼界。「但我沒有下挖，再往下挖他就哭了，一樣也是因為媽媽的關係」。如果時間允許，他認為玖壹壹每位成員的故事都值得單獨製做一集。

魔術師劉謙也是其中一位故事主角，但事前曾國城不知道劉謙生病，直到錄影前才得知劉謙剛開刀，「他一直壓著這個消息，也因為病情少賺一大筆。但他恢復得不錯，狀況不錯，檢查回診也沒有問題，處理好才跟大家講」。

因為接近年末，媒體好奇曾國城副業曾拌麵今年業績如何？曾國城表示還沒看報表，不過營收應該有破億，整體收支打平。他預計發出一個月以上的年終獎金，已經準備好300萬元犒賞旗下30位員工們。

曾國城自2015年成立品牌曾拌麵，成功行銷到全球市場，現在在宜蘭和台北新光三越都有實體店面。雖然走過疫情，但曾國城發現整體業績比往年萎縮，感覺現在大家外食選擇性多，外送平台又方便，自然不一定要在家開伙。