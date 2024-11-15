串燒只要50元起！ 日本居酒屋「筑前屋」插旗信義區 試營運第1杯飲料免費、穿和服打卡送前菜
上班族小聚新選擇！ 北市信義計畫區近年已經成為北市夜生活的指標，日本連鎖人氣居酒屋「筑前屋」終於在今日(11/15)正式進駐信義商圈「A19百貨」三樓，歡慶首店台灣信義旗艦店試營運開幕，更帶來三大優惠，下班解憂快揪好友一同來喝一杯。
日本人氣居酒屋「筑前屋」以復古空間、輕鬆小酌氛圍著稱，海外首店落腳北市信義計畫區商圈，以佔地百坪的舒適用餐環境，加上600盞紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居妝點，展現濃濃和風日本味。
筑前屋信義旗艦店力求原汁原「味」，如以豚骨高湯為鍋底，加入腸類內臟、豆腐、各式蔬菜煮的「摩滋鍋」，將豬肚、豬舌、豬心舒肥烹調後製作的「涼拌菜」，皮脆餡多汁的「冰花煎餃」、豚骨濃湯搭配彈牙博多細麵的「福岡炒拉麵」等，都是筑前屋的必吃經典！
另外，還有推出台灣限定料理「咔滋洋芋甜筒沙拉、招牌番茄多蜜蛋包漢堡排、昭和焦糖布丁」等，更邀約日本泡芙專賣店beard papa's攜手合作特製的「卡士達千層捲」。
店長、店經理與主廚等重要幹部還曾特別飛去日本修業，將深刻體驗到的日式居酒屋精神帶回台灣，體貼顧客的誠意從串燒50元起的定價思維就能感受到，加上美味實惠的料理、熱情的服務，勢必帶起一波熱潮，且營業時間一路到凌晨1點，成為夜貓族想嗑好料的首選。
歡慶筑前屋信義旗艦店試營運，當日(11/15)店內消費「第1杯飲料免費」，品項限定金賓highball、生啤黑白、可樂、雪碧、烏龍茶、柳橙汁；11/15至12/31期間，於平日晚間9點後「highball特調」全系列同品項第5杯享半價優惠；此外，穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈「前菜1份」。
筑前屋信義旗艦店
地址：台北市信義區松壽路22號3樓(信義A19)
電話：02-2720-7088
營業時間：17:00-凌晨01:00
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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