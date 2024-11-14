賀中華隊首勝！ BHC炸雞連3天「買1送1」 肯德基、繼光香香雞推「派對歡聚盒、必勝餐」同歡

2024世界棒球12強賽開打！中華隊首場預賽以6：3的成績擊敗韓國隊，引全台球迷熱血。為歡慶中華隊拿下首勝，知名速食店BHC炸雞、肯德基、繼光香香雞也推出應援套餐優惠快追！

●BHC炸雞 連3天買1送1

圖／BHC炸雞提供

在韓劇《來自星星的你》亮相，掀起炸雞配啤酒經典的「BHC炸雞」，歡慶中華隊首戰告捷，將於11/15起至11/17祭出限時3天「外帶翅腿組合M份量炸雞 買一送一」，限當日有販售之口味任選，贈送品項須同口味同部位，每日限量50組。

明星產品「星星炸雞」，可搭配起司優格醬品嚐。記者陳睿中／攝影

BHC炸雞口味有眾多選擇，有星星炸雞、金王炸雞、醬王炸雞、復古炸雞、洋釀炸雞等。台灣為BHC炸雞海外的第7個據點，「BHC炸雞大巨蛋店」首波網羅6款炸雞口味，希望讓消費者免飛韓國，就能吃到正宗韓式風味。

●肯德基 應援神器「派對歡聚盒」

圖／肯德雞提供

看球賽超豐富應援！肯德基即日起推出超氣派應援神器「派對歡聚盒」，特價359元(原價499元)，內容包含咔拉脆雞x4、上校雞塊x4、香酥脆薯中份x1、原味蛋撻x2、隨機沾醬x3(送完改送QQ球)，並以限定加油長盒盛裝輕鬆帶走！

另有9大優惠組合，於11/15至11/24限時開跑，包括2款個人獨享餐、2款雙人分享餐、1款多人歡聚餐，以及網路預訂限定「雙色轉轉QQ球、中杯飲料」可享買一送一，以及PK雙饗卡APP限定2大組合餐5折起。

●繼光香香雞 12強限定「必勝餐」

圖／繼光香香雞提供

應援中華隊，繼光香香雞於11/24前，推出世界棒球12強限定「必勝餐」，內含大份香香炸雞及搖搖薯條(海鹽焦糖、鬼椒檸檬，口味2選1），售價265元，各門市售完為止。

另外，11/14起至11/19期間，推出「球賽票根優惠」，凡於中華隊賽事當天「中華隊獲勝」，隔日起至繼光香香雞任一門市消費並出示當日球票，即可享「阿根廷魷魚中份免費升級大份」及「甜心地瓜球買1送1」，優惠2選1！