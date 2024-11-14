不輸麥當勞鬆餅堡！這間連鎖鬆餅店更爆餡 份量超足「逾10種鹹口味」薯餅、咔啦雞、炸魚全吃得到
沒搶到麥當勞「厚鬆餅堡」不哭哭！這間知名連鎖鬆餅店，有各式甜鹹口味可以選擇，價格大多落在100元以內，還能加購套餐搭配炸物和飲料，且沒有限定時段販售，不分早餐午餐下午茶，想吃就能吃。
不輸厚鬆餅堡！人氣連鎖「小木屋鬆餅」相信是不少人大學時期的回憶美食，現烤鬆冰香氣四溢，大老遠都能聞到餅香，除搭配鮮奶油、巧克力、草莓等經典甜口味外，小木屋鬆餅更販售多樣的鹹口味，像是薯餅起司蔬菜鬆餅、碳烤雞腿蔬菜鬆餅、牛肉堡蔬菜鬆餅等，咔啦炸雞、塔塔炸魚統統夾進去，份量很夠吃一個就很滿足。
有別於麥當勞的厚鬆餅堡，小木屋的鬆餅是經典網格型，厚實餅體吃起來蓬鬆綿密，甜度不高，適合配著其他食材一同享用。不論是點了甜口味還是鹹口味，怕吃不飽也能選擇加購套餐，炸物有
美式脆薯、雙色地瓜球、炸魚條和炸雞塊可選，搭配莊園琥珀紅茶或沁香四季春茶，升級價59元起。沒搶到麥當勞的，吃吃小木屋也能一解嘴饞喔。
小木屋鬆餅門市查詢：http://www.shinemood2006.com/shop.php
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