燒肉控暴動！全台最大「燒肉園區」即將登場 台南20年老店暫別最後營業日曝光
全台最大燒肉園區要來了！台南知名精品燒肉「碳佐麻里」啟動全球最大燒肉園區計畫，最新消息釋出，新園區預計將在12月份強勢登場，令網友們興奮呼「期待新興園區」、「華麗的變身」、「碳佐麻里台南之光」。
台南精品燒肉「碳佐麻里」自公告最大燒肉園區計畫後，就吸引許多人目光並掀起熱議。隨著新燒肉園區「碳佐麻里 新興園區」的華麗登場，在地飄香20年的碳佐麻里台南府前店貼出暫別公告，11/24為最後營業日，後續會將主力放到新園區，並透露新園區預計於12月營運，目前已在最後籌備階段，惟尚待日期確定，更多相關消息與訂位資訊可持續關注碳佐麻里粉專。
貼文曝光後，湧入不少網友回應「還好(新園區)不用等到明年」、「期待新地點開幕」，同時也引發府前店的老主顧不捨「這裡真的承載太多回憶了」、「20年我都年輕吃到老了 最後一波再去支持一下」。
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