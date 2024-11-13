黃文星美食文放閃「老婆的愛」 竟是麥當勞厚鬆餅堡...9字評口感

被喻為神級早餐的麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」楓糖風味厚鬆餅堡登台販售，今（13）正式開賣引排隊搶購潮，部分門市更提早完售，需等待補貨。男星黃文星今於社群放閃寫下「睡醒有老婆的愛」，一看照片就是正夯的麥當勞厚鬆餅堡。

黃文星放閃美食文短短2小時就有上百則留言，直呼他好幸福，睡醒就有愛心餐，「幸福的老公，你老婆也很趕流行喔！」、「好幸福的美味早餐」、「幸福滿滿」、「師娘買的一定好吃，因為有愛」。而圖中可見黃文星老婆買了火腿蛋跟豬肉蛋口味，他有分享品嘗後感想「還不錯欸，鹹甜鹹甜的。」