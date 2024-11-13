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2025年插旗信義區！ 日本人氣漢堡排「挽肉と米」台北二號店 地點位置曝光
日本人氣漢堡排「挽肉と米」來台後人氣居高不下，代理商富錦樹集團自去年8月就宣布規劃二號店，但曾一度傳出找不到適合的店面。最新消息來自富錦樹集團創辦人吳羽傑的分享得知，「挽肉與米」即將台北信義計畫區開出二號店，現在如火如荼的裝潢中，預計於2025年1月份正式亮相與大家見面！
由富錦樹集團創辦人吳羽傑的IG分享內容提到「旗下代理品牌中的『挽肉與米』即將台北信義計畫區開二号店，位置就在台北A13 Apple Store正對面，現在二号店正在裝潢中，等裝潢告段落再和大家分享這次的亮點！」
日本「挽肉と米」的台灣首間中山店由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店，於2023年7月開幕，但後續因為路寬限制等問題無法改善解決，曾一度暫停營業，最後於2024年3月搬遷至華山的niko bakery旁重新開幕「挽肉と米」一號店，現在傳出「挽肉と米」台北二號店地點將插旗信義區的人潮熱點，相信屆時會不少肉控粉絲將守候在官網前預約搶位，快筆記下來吧！
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