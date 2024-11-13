光雞翅就吃夠本！大戈壁旗下牛排館「最強炸雞翅吃到飽」高CP值「主餐+自助吧」439元起 這款牛排驚豔眾老饕

隱身牛排館的超強炸雞翅！以蒙古烤肉廣受民眾喜愛的大戈壁餐飲集團旗下牛排館，同樣擁有豐富的自助吧吃到飽，披薩、各式炸物、甜點飲料統統有，炸雞翅更是無敵涮嘴，有人一頓下來就狂嗑20隻，大讚「每來必吃」、「薄皮雞翅很入味」。

圖／饗犇牛排館粉專

自助吧的炸雞翅是超人氣，開吃前一定要先拿好拿滿。圖／饗犇牛排館粉專

除了蒙古烤肉掀起話題外，大戈壁旗下牛排館「饗犇牛排館」近期也在社團受到網友推薦和討論，單享自助吧吃到飽359元，多一份經典主餐「紐約客牛排」439元（原價459元）同享吃到飽。不少人首次嘗鮮都點「紐約客牛排」，牛排厚度有、份量足，肉質鮮嫩多汁，讓原本奔著自助吧去的人都驚豔到直呼「超級好吃」，兼具美味與CP值。

紐約客牛排受到不少網友推薦。圖／摘自Google地圖（網友楊庭瑋分享）

圖／饗犇牛排館粉專

圖／饗犇牛排館粉專

而饕客們最愛的重頭戲自助吧則有沙拉、披薩炸物、湯品麵包、甜點飲料和水果，特別是要手刀先拿好拿滿的「炸雞翅」深受好評，外酥內嫩、麵衣不會太厚，有網友更是為吃它頻頻回訪。此外，饗犇近期搭上《黑白大廚》熱潮，1:1還原「橄欖油蒜香義大利麵」，爆紅的神級美味等你來認證。

圖／饗犇牛排館粉專

炙燒板腱嫩牛+主廚韓式醬，469元。圖／饗犇牛排館粉專

圖／饗犇牛排館粉專

饗犇牛排館

地址：台北市中山區南京東路三段8號2F

營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00

電話：02-2506-6832