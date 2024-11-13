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王品慶雙11！三大燒肉品牌1.1折 身分證6、9、8再招待

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。王品/提供
王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。王品/提供

不管是1人逍遙、2人約會還是三五好友聯誼聚餐，整個11月都能在王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。

單身貴族即日起還能在「Oh my!原燒」選購698元的單人套餐。12月13日前，身分證號碼有「6、9、8」的消費者，憑「Oh my!原燒」電子優惠券到店消費指定套餐，對中號碼最高招待新鮮草蝦18隻，澎湃加菜。

　有別於部分餐廳對單獨用餐的客人加收「單身稅」，「Oh my!原燒」、燒肉吃到飽的「肉次方 燒肉放題」和全程專人代烤的「金咕韓式原塊烤肉」無論消費者1人2人或多人，通通一視同仁，1個人最低598元就能在「肉次方 燒肉放題」燒肉、自助吧吃到飽。

「金咕韓式原塊烤肉」則有數道經典韓料副食可任選三款自由配。即日起至11月底，前往瘋美食領券或到3品牌的官方社群，憑指定畫面內用任一套餐，就能用1.1折加購伊比利豬梅花、生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起，每份套餐可加購1份，以此類推。

今年適逢20周年的「Oh my!原燒」，菜單自11月1日起全面升級，推出四套雙人餐和二款單人套餐，雙人套餐最低1,598元起，選擇「戰斧豬雙人套餐」吃得到豪邁的戰斧豬及Q彈帶勁的松阪豬，2,598元的「澳洲和牛雙人套餐」能大口享受澳洲和牛板腱牛排、胸腹牛、牛角切和牛雪花等重磅肉品，讓熱愛和牛的老饕們吃個過癮。

倍受I人推崇的單人套餐睽違4年，即日起開放全台供應，有「經典豚單人套餐」和「極品牛單人套餐」2種選擇，套餐價698元起，可獨享伊比利豬和安格斯肩小排，逍遙享受零社交、免應酬的快活時光。

歡慶「Oh my!原燒」單人套餐重新回歸，12月13日前到瘋美食APP或品牌LINE帳號領取優惠券，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，身分證號碼有數字「6、9、8」的消費者，對中身分證任1碼可兌換6隻新鮮草蝦，對中任2碼可得12隻，3碼全中直接招待18隻草蝦，同時對忠實饕客傳達金多「蝦」的心意。

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