「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」米其林星廚打造除夕圍爐開賣了！還有年菜外帶再送「特製醬」

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店迎接2025年農曆新年，以「福蛇呈祥迎麗春」為主題，推出除夕圍爐宴與星廚年菜外帶組合，即日起開放預訂。除夕宴會當晚由米其林星廚導師林正青主廚率領團隊，以精選食材打造高端桌席，結合中西式料理，每桌10人價位33,800元+10%，現場更設有趣味市集、互動遊戲、舞獅表演，並提供萬元住宿券、美食餐券等驚喜獎品。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

除夕圍爐宴主廚林正青以數十年功力，精心設計十道年節美饌，包含象徵五福臨門的頭盤、雪鱉魚膠盅、黑松露焗龍蝦、蟹粉鮑魚長年菜等經典料理，並提供無限暢飲紅酒及果汁。宴會廳內同時推出特色市集，設有傳統習俗問答、舞台表演等活動，營造溫馨年節氣氛，讓賓客盡享年味。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

台北艾麗酒店也首度推出常溫外帶年菜組，適合6至8人享用。星廚林正青選用海陸食材，包含蔥燒龍蝦、焗烤明太子鮑魚、佛跳牆等七道料理，即日起至2025年1月15日開放預訂，除夕當日可領取，讓賓客在家中也能輕鬆享受星級饗宴。預購再贈「艾家醬」3款，包括吻魚醬、煸椒紹子醬及蒜蓉辣椒醬，增添菜餚風味。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

此外，單獨選購花膠佛跳牆也可供應6至8人份，每組4,800元，數量有限，售完為止。詳情及預訂請洽台北艾麗酒店宴會廳，電話(02)6631-8051。