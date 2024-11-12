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日式炒麵專門店「長田本庄軒」3號店開在這！11/14買一送一、11/15送500元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
Bokkake歐姆蛋炒麵是長田本庄軒的招牌料理。圖／長田本庄軒提供
Bokkake歐姆蛋炒麵是長田本庄軒的招牌料理。圖／長田本庄軒提供

愛吃日式料理的朋友千萬別錯過！ 日式炒麵專門店「長田本庄軒」，門庭若市的天母店才剛開幕不久，緊接著3號南西店也將於11/14(四)在新光三越台北南西店三館盛大開幕，帶來現點現做的特色鐵板料理大阪燒與歐姆蛋炒麵，是不少旅人赴神戶遊玩的美食記憶。南西店於11/14、11/1515舉辦連2天的開幕回饋，首日限量50名，單筆消費享𝘽𝙤𝙠𝙠𝙖𝙠𝙚經典炒麵可享買一送一，開幕第二日限量50名，結帳消費滿5百元送5百元抵用券，喜

複製成功經驗 挑戰心中山一級美食戰區

繼新光三越A11與天母店的成功展店，長田本庄軒提供道地日本風味鐵板燒，讓座中食客彷彿一秒遊歷神戶傳統老店，也讓曾赴日大啖美食玩樂的好友，重溫那魂牽夢縈的味蕾回憶。南西心中山商圈有許多日式餐飲及新穎品牌聚集於此，共享聚集經濟也形成良性競爭循環，提供客人更美味與別緻的餐飲體驗。

日式鐵板秀　細膩的職人展演

入店首先看到熟悉的鐵板吧檯，職人專注地料理鐵板美食，沒有華麗耍動煎鏟，各個聚焦會神在翻炒每根麵條，或製作焦香名物大阪燒，使命達到饕客嚴格的挑剔標準，每個動作處處嶄露日本職人懸命精神，坐上吧檯，看著主廚熟練地揮灑廚藝，入口享受熱騰騰的牛筋炒麵，好不快意阿！

老饕最喜歡坐在吧檯座位旁，視覺觀賞主廚鐵板美技，聞到麵條炒到焦香四溢。圖／長田本庄軒提供
老饕最喜歡坐在吧檯座位旁，視覺觀賞主廚鐵板美技，聞到麵條炒到焦香四溢。圖／長田本庄軒提供

堅持傳統味道．傳承道地美味

長田本庄軒堅持日式傳統與味道，南西店菜單提供6款239元起的日式炒麵，包含招牌的Bokkake（牛筋雜煮）經典炒麵、人氣推薦的歐姆蛋炒麵、豚骨叉燒炒麵、番茄雞肉炒麵、鹽味魷魚足炒麵及美味的海鮮炒麵，同時來店必吃的大阪燒149元起，有Bokkake（牛筋雜煮）經典、豚骨叉燒、番茄雞肉、海鮮等5款不同，每道料理都傳承經典，重現神戶道地風味。

不吃牛的朋友會愛上海鮮大阪燒，經典大阪燒撲滿海洋鮮物，滿足您的味蕾。圖／長田本庄軒提供
不吃牛的朋友會愛上海鮮大阪燒，經典大阪燒撲滿海洋鮮物，滿足您的味蕾。圖／長田本庄軒提供

條通酒食百貨戰區，提供微醺鐵板雙饗宴

長田本庄軒南西店提供19席溫暖的吧檯座位，在鐵板料理與酒食文化的溫暖餐食環境中，非常適合麻吉享受微醺暢聊或單身用餐小酌一杯。長田本庄軒3號店祭出開幕活動優惠，自11/14至11/15，開幕首日前50名消費結帳，單筆享「𝘽𝙤𝙠𝙠𝙖𝙠𝙚經典炒麵買一送一」(外帶不適用、需先加入官方line好友)；開幕第二日，單筆消費前50名，結帳金額滿500元，贈送5張100元商品抵用券一份(實際使用方式以券上說明為準)。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長田本庄軒

3號店：台北市中山區南京西路15號 B1<新光三越南西店>

2號店：北市士林區忠誠路2段200號3F<新光三越天母店>

1號店：北市信義區松壽路11號B2<新光三越A11館>

買一送一

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