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應援世界棒球12強優惠！ 頂呱呱「多人派對餐」、先喝道聯名「第二杯半價」、UG樂己「15茉微醺包」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

應援世界棒球12強優惠集合！ 2024年WBSC世界12強棒球錦標賽，首度在台北大巨蛋舉辦，頂呱呱限時推出「多人派對餐」優惠，一起力挺中華隊；手搖飲「先喝道」聯名台灣運彩，指定日期開喝「硬頸系列第二杯半價」優惠；「UG樂己」於棒球12強賽事期間獨家開賣茶酒新品限量「15茉微醺」應援包。

．頂呱呱限時推出「多人派對餐」優惠，每桶現省百元起

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

台灣第一家連鎖炸雞店頂呱呱響應世界棒球12強賽事，特別推出大份量「派對組合餐」優惠，每桶現省百元起，包含6、8、10塊炸雞的多種選擇，10塊炸雞派對組合更是應援首選，下殺79折，多了四塊獨家辣味雞翅，邀大家一邊啖香酥炸雞，一邊感受熱血賽事，一起為中華隊應援加油！

頂呱呱力頂中華活動優惠，自11/13至11/24期間，推出「6塊炸雞派對組合餐」特價499元、「8塊炸雞派對組合餐」特價589元、「10塊炸雞派對組合餐」特價649元，皆為包含原味炸雞、原味雞腿、辣味雞翅、呱呱包、甜甜包、地瓜薯條（小）、可口可樂1.25L的超值組合，於頂呱呱全台門市供應(桃園機場/板橋環球店除外)。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

．先喝道x台灣運彩推3款聯名杯身，應援中華隊「第二杯半價」

手搖飲料先喝道歷時獨創「可以喝的麻糬」，結合客家點心麻糬製成手搖飲料配料「麻粿」，並搭配加入黑豆、玄米等八味打造「輕焙穀麥茶」及鮮奶作成「硬頸乳茶」。

「先喝道x台灣運彩」聯名推出3款「就一起為棒球喝彩」飲料杯身，號召大家用硬頸精神應援中華隊，於11/13對戰南韓、11/16對戰日本、11/18對戰古巴，都能開喝先喝道「硬頸系列第二杯半價」應援優惠！

．UG樂己台北大巨蛋店獨家祭出「15茉微醺」茶酒應援包

時尚茶飲「UG樂己」跨界合作酒精創意玩家「啤酒肚釀製」，首次推出茶酒新品2%酒精濃度的「15茉微醺」，選用招牌人氣飲品三窨十五茉x茶酒，創意開喝香甜茉莉花香的清新微醺滋味，將在台北大巨蛋店限量販售。

圖／UG樂己提供
圖／UG樂己提供

同步應援12強賽事，UG台北大巨蛋店限量開賣12強賽事限定「15茉微醺包」，內含品牌獨家週邊扇子、口罩及與人氣款氣泡茶酒「15茉微醺」，驚喜組合價199元，快來為幫中華隊加油乾杯。

圖／UG樂己提供
圖／UG樂己提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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先喝道 派對 頂呱呱

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