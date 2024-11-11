台南「阿堂鹹粥」魚肚粥調降20元 曾稱「賣一片虧一片」引網友酸：做虧本生意好佛心
台南「阿堂鹹粥」經數次調漲，從原本180元一碗漲至300元，老闆娘對此回應「賣一片虧一片」，在去年引發網友砲轟「太矯情了」。近日有網友分享，目前魚肚鹹粥售價稍降，調為一碗280元。
台南知名「阿堂鹹粥」調降肚鹹粥售價，自300元微調至一碗280元。根據《民視新聞網》報導，店家強調價格調整是為傳承好味道不為賺錢，加上曾發言「賣一片虧一片」，對此有不少網友都不領情，認為「沒人會做虧錢生意」、「第一次聽到虧本的生意有人要做，好佛心」，更諷是「賺到流眼淚」、「收起來就不虧了」。
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