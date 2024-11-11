快訊

台海最後空戰疑雲 誰的話可信？蔣中正日記提供答案

家長成霸凌孩子第一人 教育先學會情緒管理

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

台北第1名吃到飽少一間！信義區人氣Buffet「欣葉日本料理」突熄燈　想吃還有「這3門店」可訂位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
欣葉日本料理累積好口碑，是許多饕客的吃到飽愛店之一。圖／欣葉日本料理粉專
欣葉日本料理累積好口碑，是許多饕客的吃到飽愛店之一。圖／欣葉日本料理粉專

信義區吃到飽少一間！位於北市信義商圈的知名吃到飽「欣葉日本料理」於11/10閉店後正式熄燈，無預警消息引來不少饕客的惋惜聲，直呼「怎都沒有預告就休息了」、「太突然，怎麼了」。

信義商圈新光三越A11館的人氣Buffet餐廳「欣葉日本料理」11/10於粉專發文，自11/11起信義店熄燈謝幕，震驚許多網友，紛紛在貼文下留言「台北最好吃的分店就是信義店了耶」、「每次週年慶都會去吃飯的地方」，還有人分享每次到台北都會到信義店報到，還有人幾乎每個月都到訪2次，由此看出欣葉信義店深受不少人喜愛。

「欣葉日本料理」於全台尚有館前店、健康店等北市2間及桃園中茂店共3個門店。主打多樣具代表性的日本料理自助Buffet，壽司、生魚片、海鮮、燒烤、天婦羅及各式甜點飲料統統吃得到，更在媒體評比中榮獲「台北吃到飽餐廳第一名」，餐費最低平日下午茶只要698元（另加10%服務費），在吃到飽餐廳中已是高CP值的首選代表。

編輯推薦

Buffet 下午茶 吃到飽 壽司 新光三越 日式料理 熄燈

相關新聞

台北第1名吃到飽少一間！信義區人氣Buffet「欣葉日本料理」突熄燈　想吃還有「這3門店」可訂位

信義區吃到飽少一間！位於北市信義商圈百貨裡的知名吃到飽「欣葉日本料理」於11/10閉店後正式熄燈，無預警消息引來不少饕客的惋惜聲，直呼「怎都沒有預告就休息了」、「太突然，怎麼了」。

家樂福量販獨賣！來一客推「辛辣香菇」新口味 3大特色打造「台版辛拉麵」

不管是宵夜嘴饞、颱風天防颱囤貨，還是推薦給國外觀光客做好國民外交，台灣民眾最熟悉的「來一客」即食杯麵，絕對是佔有一席之地...

調皮搗丹公仔太Q了！ 速食南霸天「丹丹漢堡」40週年慶 單筆159元抽公仔、發票登錄抽999K黃金大獎

調皮搗丹公仔太可愛了！ 速食南霸天「丹丹漢堡」40週年慶 單筆159元抽公仔、發票登錄抽大獎

巨大聖誕老公公出任務！ 「台中最夢幻老宅」千顆華麗燈泡超吸睛 免費萌拍「瓦庫燒肉」耶誕場景快打卡

聖誕老公公出任務！ 「台中最美薑餅屋」點亮千顆華麗燈泡 老宅瓦庫燒肉免費萌拍耶誕場景快打卡

曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

秋季吃海鮮首選！新北萬里「三葉活海鮮」 海產店 份量大又美味、價格超實惠

udn走跳美食／水晶 野柳地質自然景觀公園附近的「三葉活海鮮」，是朋友大推特推的萬里海鮮店，說這裡的價格實惠，份量不少，重點是味道很不錯，上次到萬里走走就順道來這吃點海鮮，不得不說還真好吃，重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。