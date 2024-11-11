台北第1名吃到飽少一間！信義區人氣Buffet「欣葉日本料理」突熄燈　想吃還有「這3門店」可訂位

信義區吃到飽少一間！位於北市信義商圈的知名吃到飽「欣葉日本料理」於11/10閉店後正式熄燈，無預警消息引來不少饕客的惋惜聲，直呼「怎都沒有預告就休息了」、「太突然，怎麼了」。

信義商圈新光三越A11館的人氣Buffet餐廳「欣葉日本料理」11/10於粉專發文，自11/11起信義店熄燈謝幕，震驚許多網友，紛紛在貼文下留言「台北最好吃的分店就是信義店了耶」、「每次週年慶都會去吃飯的地方」，還有人分享每次到台北都會到信義店報到，還有人幾乎每個月都到訪2次，由此看出欣葉信義店深受不少人喜愛。

「欣葉日本料理」於全台尚有館前店、健康店等北市2間及桃園中茂店共3個門店。主打多樣具代表性的日本料理自助Buffet，壽司、生魚片、海鮮、燒烤、天婦羅及各式甜點飲料統統吃得到，更在媒體評比中榮獲「台北吃到飽餐廳第一名」，餐費最低平日下午茶只要698元（另加10%服務費），在吃到飽餐廳中已是高CP值的首選代表。