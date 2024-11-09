調皮搗丹公仔太Q了！ 速食南霸天「丹丹漢堡」40週年慶 單筆159元抽公仔、發票登錄抽999K黃金大獎

丹丹漢堡的公仔也太可愛了！ 速食界的南霸天「丹丹漢堡」已經40歲了，靠著平價高CP值、中西合併餐點特別供應，從早餐到晚餐都有豐富選擇，擄獲南部人的心、大勝其他連鎖早餐店。這回歡慶丹丹漢堡滿40週年回饋，推出4款超可愛「調皮搗丹公仔」盲盒，還能參加雙週抽獎，最大獎項999純金「黃金丹丹鳥」，快追起來！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

台南式 Tainan Style臉書粉專提到「丹丹全台共40幾間門市，地理位置分佈最北至麻豆、最西至安平、最東至屏東、最南至小港。」、「可能因為丹丹最北只展店到台南，導致一堆北部人到台南就說要吃丹丹，讓不少人誤以為丹丹發源自台南，但其實丹丹的創始店位於高雄七賢二路，至今已有40年歷史！」

圖／翻攝丹丹漢堡七賢店臉書

「丹丹漢堡」40週年慶其中最受矚目的「滿額抽公仔」，一口氣推出限量的4款吉祥物公仔，只要單筆購滿159元，即可參加抽獎一次，有機會拿到「悟空丹拿超長熱狗、魔女丹騎地瓜薯條、赤鬼丹拿棒棒腿、殭屍丹貼符仔」的造型公仔，每一款都超萌讓人想收藏！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

消費發票還能同步參加「雙週抽大獎」活動，有機會抽到PS5、掃地機器人、IPhone 16 pro、華航東京雙人來回機票等，其中40週年感恩回饋超級獎是999純金的「黃金丹丹鳥」，活動一路持續到114年1月，想得到大獎，快來試試運氣了！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書粉專

「丹丹漢堡」40週年慶

一、「滿額抽公仔」

活動方式：單筆購滿159元，即可參加抽獎一次，單筆購滿318元可抽獎2次，以此類推...

獎品內容：

．1獎【調皮搗丹】公仔盲盒4入 (隨機出貨，不挑款)

．2獎【調皮搗丹】公仔盲盒1入 (隨機出貨，不挑款)

．3獎【產品優惠券】兌換期限至114/2/7止

【產品優惠券】6選1：香檸吉司豬排堡特價49元、無骨雞塊5入特價33元、麻辣麵線焿特價29元、金桔檸檬氣泡飲特價25元、香酥米糕特價22元、超長熱狗特價19元



二、【雙週抽大獎】

活動方式：單筆購滿159元，登錄發票參加抽獎，單筆購滿$318登錄一次自動獲得2次抽獎機會，以此類推...

．發票日期 11/8－11/21，登錄至11/24日止

獎項：PlayStation®5 (Slim)光碟版主機，3名

．發票日期 11/22－12/5，登錄至12/8日止

獎項：追覓dreame X40 Ultra雙仿生AI全能旗艦機皇，3名

．發票日期 12/6－12/19，登錄至12/22日止

獎項：IPhone 16 pro 256GB，3名

．發票日期 12/20－114/1/2，登錄至114/1/5日止

獎項：中華航空 東京雙人來回機票，1名

．發票日期 114/1/3－1/23，登錄至114/1/26日止

獎項：黃金丹丹鳥(999純金)40週年感恩回饋，10名