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巨大聖誕老公公出任務！ 「台中最夢幻老宅」千顆華麗燈泡超吸睛 免費萌拍「瓦庫燒肉」耶誕場景快打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jack_hung777888授權
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全台最美聖誕薑餅屋提早亮燈了！ 迎接一年一度聖誕節，位在距離綠川、台中火車站附近的「瓦庫燒肉WOWCOOL」，今年特邀兩位巨型聖誕老公公亮相，爬屋頂出任務的模樣超萌，更在巷弄中建造整排的聖誕樹，隱藏版的夢幻耶誕打卡點，免費拍照打卡別錯過！

圖／IG@jack_hung777888授權
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每年聖誕節前夕大變身的瓦庫燒肉薑餅屋，是大家期待的台中耶誕節景點之一，今年瓦庫燒肉用千顆燈泡網，布滿點亮這棟90年的老宅，遠遠就能看到超巨大雙聖誕老公公，攀爬在老屋屋頂和外牆上，上方的使勁拉、下方的紅布袋還破了一洞掉出鈔票，非常逗趣可愛！

圖／IG@jack_hung777888授權
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2024年瓦庫燒肉的雙聖誕老公公主題，有巨大聖誕老人、熱氣球星星燈飾，側邊牆還有滿滿的金光與雪白色系聖誕樹，擺滿整條通道，相當吸睛耀眼！

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往年瓦庫燒肉的聖誕場景設計接近12月才登場，這回提前至11月初就點亮燈海，可愛萌趣的聖誕造景提早亮相，讓民眾就近欣賞拍照打卡。同時提醒民眾，由於民權路為車流量較大路段，為保安全，請注意勿到馬路中央拍照！

圖／IG@jack_hung777888授權
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瓦庫燒肉

地址：台中市中區民權路16號

電話：04-22231188

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