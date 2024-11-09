曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

有「全台最有錢YouTuber」封號的網紅超哥(黃伯超)，曾創立「超派炸雞」到「超甲組日料」，積極地經營餐飲事業，但似乎都無法長久。近日宣布曾在店門口痛扁同為網紅的Toyz(劉偉健)的餐廳，「超甲組海鮮丼飯」延吉店於昨天（8日）無預警宣布停業，再度迅速引起網友熱議。

今年1月自稱「美食公道伯」Toyz，前往超哥日料店用餐時，直播批評「超甲組海鮮·丼飯」的醋飯難吃引爆怒好，超哥一氣之下以「超派鐵拳」對Toyz痛扁，兩人衝突一度躍上社會版面，也使得該店一度人氣爆棚，甚至成為網友的朝聖地。

圖／翻攝超派人生臉書

然而，「超甲組海鮮·丼飯」於8日發文表示「感謝顧客的支持」，並透露因為租約到期，決定結束營業。這是今年5月位於通化街分店宣布熄燈後，接著延吉街分店也宣布結束營業，代表兩間日料分店全收攤。目前得知的是超哥旗下「超派炸雞」10間分店僅剩下1間，日前再度開設鐵板燒餐廳，這也讓外界好奇能夠撐多久。

「超甲組」關店消息曝光後，網友紛紛在粉專貼文留言直呼「又倒了」、「超哥的體質……超倒體」、「開一間倒一間，超派欸」、「我還沒吃一頓粗飽欸」、「誰做餐飲店租第一約只會租一年看起來根本就沒心要做」、「預測過兩年鐵板燒也會租約到期」。