快訊

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

民進黨提前初選成定局 重點鎖定收復新北、宜蘭、竹市

好懶得運動又想提高代謝能力？營養師用兩大觀念半年鏟肉36公斤

曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝超甲組海鮮·丼飯臉書、超派人生臉書
圖／翻攝超甲組海鮮·丼飯臉書、超派人生臉書

有「全台最有錢YouTuber」封號的網紅超哥(黃伯超)，曾創立「超派炸雞」到「超甲組日料」，積極地經營餐飲事業，但似乎都無法長久。近日宣布曾在店門口痛扁同為網紅的Toyz(劉偉健)的餐廳，「超甲組海鮮丼飯」延吉店於昨天（8日）無預警宣布停業，再度迅速引起網友熱議。

今年1月自稱「美食公道伯」Toyz，前往超哥日料店用餐時，直播批評「超甲組海鮮·丼飯」的醋飯難吃引爆怒好，超哥一氣之下以「超派鐵拳」對Toyz痛扁，兩人衝突一度躍上社會版面，也使得該店一度人氣爆棚，甚至成為網友的朝聖地。

圖／翻攝超派人生臉書
圖／翻攝超派人生臉書

然而，「超甲組海鮮·丼飯」於8日發文表示「感謝顧客的支持」，並透露因為租約到期，決定結束營業。這是今年5月位於通化街分店宣布熄燈後，接著延吉街分店也宣布結束營業，代表兩間日料分店全收攤。目前得知的是超哥旗下「超派炸雞」10間分店僅剩下1間，日前再度開設鐵板燒餐廳，這也讓外界好奇能夠撐多久。

「超甲組」關店消息曝光後，網友紛紛在粉專貼文留言直呼「又倒了」、「超哥的體質……超倒體」、「開一間倒一間，超派欸」、「我還沒吃一頓粗飽欸」、「誰做餐飲店租第一約只會租一年看起來根本就沒心要做」、「預測過兩年鐵板燒也會租約到期」。

編輯推薦

丼飯 海鮮 炸雞 熄燈 鐵板燒

相關新聞

巨大聖誕老公公出任務！ 「台中最夢幻老宅」千顆華麗燈泡超吸睛 免費萌拍「瓦庫燒肉」耶誕場景快打卡

聖誕老公公出任務！ 「台中最美薑餅屋」點亮千顆華麗燈泡 老宅瓦庫燒肉免費萌拍耶誕場景快打卡

曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

曾因醋飯痛扁Toyz！ 超哥「超甲組海鮮丼飯」宣布結束營業 網友虧：超倒體

秋季吃海鮮首選！新北萬里「三葉活海鮮」 海產店 份量大又美味、價格超實惠

udn走跳美食／水晶 野柳地質自然景觀公園附近的「三葉活海鮮」，是朋友大推特推的萬里海鮮店，說這裡的價格實惠，份量不少，重點是味道很不錯，上次到萬里走走就順道來這吃點海鮮，不得不說還真好吃，重點

雙11標錯價！廣生堂燕窩損失數百萬元 全認賠「立即出貨」

雙11話題不斷，知名燕窩品牌廣生堂傳在電商平台momo傳價格誤植，原本24,000元的燕窩禮盒、雙11優惠價應為19,1...

限時3天！萊爾富APP「整買零取」推「雙11來加1」活動　指定咖啡、鮮食限量特惠最低買1送1起

雙11購物節是兵家必爭的年度大檔之一，萊爾富搶攻雙11購物節商機，11月10日至11月12日於線上Hi-Life VIP...

連2天買1送1！韓國炸雞「BHC」正式登台　李雅英也來吃

來自韓國的連鎖炸雞「BHC炸雞」繼11月2日開始試營運後，即將於11月11日正式在台北大巨蛋遠東Garden City開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。