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僅剩1間！ 34年「必勝客歡樂吧」敦化店明年一月底熄燈 經典披薩吃到飽全台只剩光復店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

又一家回憶要消失了！ 陪伴台北人34年歷史「必勝客歡樂吧」敦化店熄燈倒數，因租約到期的原因，宣布將於2025年1月結束營業，這也代表未來全台經典披薩吃到飽店型，只剩光復店唯一一家。

於今年9月底，經營10年的必勝客吃到飽台北南港餐廳宣布正式歇業，讓不少速食控哀號。沒想到，自1990年開業的「必勝客敦化餐廳店」，有著全台CP值最高吃到飽自助吧，最新消息傳出，因租約到期因素，即將於明年1月31日走入歷史正式熄燈。

圖／必勝客提供
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必勝客歡樂吧主打平日1人399元、假日499元的超划算價格，就能無限享用現烤比薩、烤雞、義大利麵和沙拉吧、飲料等，是在地居民和速食愛好者的美味記憶。明年2月起，全台將只剩台北光復店一間必勝客吃到飽，快把握最後3個月的來一次美食巡禮！

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吃到飽 必勝客 披薩 熄燈

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