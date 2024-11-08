快訊

好消息！特教少女名字被改「壞」惹議 生父撤案恢復本名

雙11標錯價！廣生堂燕窩損失百萬 霸氣全認賠「立即出貨」

中職／李雅英曝自學跳「32撞」留後遺症 續約悍將仍是未知數

成本漲…新竹城隍廟埕小吃同一天聯合漲價 公平會認定違法

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

新竹城隍廟口小吃管委會17家攤商成員經營滷肉飯、乾米粉、肉圓、蚵仔煎等小吃，透過該管委會居間連繫及LINE群組共同討論並決定聯合漲價，及於112年4月間張貼公告表示「城隍廟廟口小吃於5月1日起全面漲5元正 廟口管委會 敬啟」，導致該等攤商一致於112年5月間共同漲價，公平會日前委員會議決議，新竹城隍廟埕內17家攤商聯合全面漲價5元之行為，已違反公平交易法聯合行為之禁止規定。

公平會表示，多數攤商於公平會調查時主張，所販售小吃價格已經很久沒有調漲，但是油、電、人事及原物料等價格一直上漲，為反映成本不得不調漲小吃售價。公平會雖然可以理解攤商因成本上漲等因素造成經營之困難，惟事業間依法不得為聯合行為，攤商聯合漲價乃屬違法行為。經考量管委會不是依法設立的團體、觀光美食市集類型之攤商營業規模小且經營不易、並已撤除公告等因素，故決議予以警示處分而不處罰鍰。

公平會表示，希望透過本次新聞發布，促請全國各地夜市、市場、商圈等攤商市集注意，共同討論決定價格屬違法聯合行為；至於各攤商基於自家成本及競爭力考量各自訂價，則不會違反法規。

公平會再次強調，全國各地區攤商在販賣商品或提供餐飲時，可依自身經營成本與競爭力自行決定商品價格，但不可以彼此連繫一起調整價格，也不可以透過其他攤商或團體來連絡漲價或影響其他攤商漲價，否則即可能構成違法之聯合行為，應特別避免，以免觸法。

延伸閱讀

新竹城隍廟埕小吃攤齊喊漲 公平會：已觸聯合行為

行政院提名公平會委員出爐 李鎂等3人續任

台中市鎖匙裝修職業工會訂開鎖及配鎖參考價 公平會認定聯合行為

火災警報器偵煙型稱「全國最低價」與事實不符 公平會開罰

相關新聞

限時3天！萊爾富APP「整買零取」推「雙11來加1」活動　指定咖啡、鮮食限量特惠最低買1送1起

雙11購物節是兵家必爭的年度大檔之一，萊爾富搶攻雙11購物節商機，11月10日至11月12日於線上Hi-Life VIP...

連2天買1送1！韓國炸雞「BHC」正式登台　李雅英也來吃

來自韓國的連鎖炸雞「BHC炸雞」繼11月2日開始試營運後，即將於11月11日正式在台北大巨蛋遠東Garden City開...

僅剩1間！ 34年「必勝客歡樂吧」敦化店明年一月底熄燈 經典披薩吃到飽全台只剩光復店

僅剩1間！ 34年「必勝客歡樂吧」敦化店明年一月底熄燈 經典披薩吃到飽全台只剩光復店

台灣×馬來西亞的冬季之味！「T+T」新料理暖心上桌

天氣漸寒，不論是心理或是生理，都期待著一場溫暖身心的美食饗宴。「T+T」主廚李至正在冬季的新菜單中，特別融入溫補的元素，...

免費吃芋泥菠蘿！檀島香港餐廳也吃得到酸菜魚、水煮牛

11月7日為二十四節氣中的「立冬」，天氣逐漸轉涼，「檀島香港餐廳」應景推出4款暖心湯菜，包括「大澳豬骨煲」、「腐竹羊腩煲...

加入雙11戰局！敘日Buffet平日午晚餐只要1111元，還有聯合住宿券買10送2

飯店餐飲業參戰雙11！為了迎接年度購物盛事雙十一，六福旅遊集團推出旅展線上晚鳥優惠，以六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店和六福居公寓式酒店等旗下人氣品牌，推出住宿券23折、餐券56折、遊樂園票券56折起的超值折扣，優惠至11月10日止，讓消費者輕鬆享受豪華住宿與美食饗宴，絕對不容錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。